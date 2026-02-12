過年前詐騙猖狂！79歲翁欲匯1萬給網友 警急阻詐

經過員警不斷勸說終於讓老翁取消匯款。（圖／東森新聞）



過年前，民眾千萬要小心！台北內湖一名79歲老翁遇上交友詐騙，對方要求他匯款1萬，幫忙購買點數卡，但在超商操作ATM，被店員發現不對勁，好在員警立刻到場勸說，成功阻詐。

超商內atm前，員警趕往現場，因為他們獲報有年長者疑似遇上詐騙。

員警vs.險遭詐年長者：「他們的手法就是，我幫你轉接到小姐B，我先跟你聯繫一下，加入會員之後，我們就可以出去約會啊。」

原來他在網路上交友，聊著聊著對方就要求他匯款，幫忙購買點數卡，但員警一聽就察覺是典型詐騙，經過不斷勸說，終於讓老翁取消匯款，因為這種詐騙手法，通常就是透過聊天陪伴，取得信任後要求你轉帳匯錢。

地點就在台北內湖區，警方強調光從今年年初開始，短短2個月阻詐金額高達2670萬，如過對方要求購買點數卡，或提供帳戶資料就要提高警覺，尤其要過年了，可不要把錢送給詐騙集團，毀了新年好心情。

