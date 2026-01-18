過年前買氣增及禽流感致減產 蛋價漲2元

（中央社記者張雄風台北18日電）北市蛋商公會今天表示，由於農曆年前雞蛋需求增、加上近期中南部禽流感疫情導致產量減少，宣布批發、產地價每台斤皆漲新台幣2元，分別為44元、34.5元；本次調漲為連2週調漲，合計漲幅5元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志今天接受媒體電訪時表示，由於過年前雞蛋買氣增，近期中南部產區出現禽流感疫情，產量減少，市場上調度頻繁；今天開會討論決議本週每台斤蛋價漲2元，批發價明天起調升為44元，產地價21日起漲至34.5元。

廣告 廣告

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內產蛋母雞約3790萬隻，雞蛋每日產量約12.6萬箱（每箱200顆），與上週持平。

北市蛋商公會表示，蛋價每台斤上漲3元，主要是最近天冷，蛋雞產蛋量下滑，但火鍋店等用量需求變大，價格提升。本週再漲價為連續2週調漲，合計漲幅達5元。（編輯：陳清芳）1150118