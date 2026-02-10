過年前進帳！桃市府提早發錢「最多領1萬1500元」5萬3千人受惠 資格曝

記者羅欣怡／新竹報導

隨著農曆春節將至，為減輕家長年節期間的經濟壓力，桃園市政府宣布祭出有感利多，將原定於今年（2026）2月25日入帳的各項幼兒補助全面提早發放。包含1月份育兒津貼、就學補助，以及114學年度第2學期的五歲幼兒教育助學金，都將提前至2月14日前撥款。此舉預計將惠及約5萬3,000人次，讓家長能有更充裕的資金運用於生活採買與過年支出。

桃園市政府教育局昨日表示，為配合中央政策並體恤育兒家庭，此次針對2歲至未滿學齡5歲、就讀私立幼兒園或未就學的幼兒，提供分級育兒津貼支持，第1胎每月可領5,000元，第2胎6,000元，第3胎以上則提高至7,000元；至於5歲至入國小前的幼兒，若就讀私立幼兒園或未就學者，其就學補助亦比照上述額度辦理，確保育兒資源不中斷。

桃園市育兒津貼+大班幼兒教育助學金，最高領1萬1500元。（圖／桃園市政府提供）

此外，為了協助家長因應孩子升上國小前的各項準備工作，市府持續辦理大班幼兒教育助學金計畫。凡是就讀桃園市公私立幼兒園的大班幼兒，每學期可領取4,500元的現金補助。這筆款項主要用於支持家長採購書包、制服、文具袋、餐具及水壺等學用品，幫助孩童做好幼小銜接。

市府強調，所有補助款項將直接匯入家長指定的帳戶，民眾如有疑問，可至全國教保資訊網、教育局網站查詢，或洽詢各區公所社會課。

