過年前醫美預約爆滿！「澎潤視覺感」成今年熱門關鍵字

（記者張芸瑄／綜合報導）每到歲末年終，醫美診所迎來一年一度的「年前檢修期」。不少民眾選在春節前調整臉部視覺線條與肌膚狀態，期望以更好的樣貌迎接新年。淨妍醫美診所廖研智醫師指出，今年熱門需求集中在「五官更有精神、視覺澎潤感」等外觀訴求，許多人更將其視為象徵好氣色的「福氣感」，帶動膠原蛋白療程、肉毒、電音波等項目詢問度上升。

圖／不少民眾選在春節前調整臉部視覺線條與肌膚狀態。（記者張芸瑄拍攝）

年前需求暴增 短修復期療程更受青睞

醫美診所統計發現，年底至農曆年前諮詢與預約量明顯增加，民眾偏好修復期短、視覺效果自然的微整項目。常見包括：膠原蛋白療程、肉毒桿菌素、電音波、水光等。

廖研智醫師表示，多數人希望在不影響工作、拜年行程的前提下，藉由醫療美容項目讓外觀呈現更放鬆、更有精神的樣貌。

春節前也正值民眾熬夜高峰，生活作息不規律容易讓肌膚出現乾燥、暗沉或粗糙等視覺狀態，也讓「集中保養」成為年前固定習慣。

醫師示警：追求澎潤感最常犯的 2 大審美誤區

一、補過量導致整體視覺反而顯老

廖研智醫師提醒，「很多民眾會為了追求澎潤而補得太滿」，若只填充體積卻缺乏肌膚支撐，後續可能讓五官視覺比例失衡。他指出：「如果蘋果肌沒有支撐，只補法令紋，效果也不會自然。」

二、只看單一部位忽略整體協調

醫師強調，臉部立體度與線條是整體性的評估，不能只看局部，而需依照五官比例一起規劃。

短修復期期待如何平衡？醫師：技術＋配合度是關鍵

廖研智醫師表示，目前微整技術已能讓修復期相對縮短。「透過醫師的技術，可以減少瘀青，加上民眾配合防曬與基礎保濕，多半一週內即可自然呈現，後續上妝也沒有太大問題。」

圖／追求澎潤感最常犯的 2 大審美誤區。（記者張芸瑄拍攝）

澎潤視覺感帶來「心理儀式感」 患者自信度同步提升

廖醫師分享，不少民眾在年前選擇膠原蛋白類療程（例如：妮芙蕾）調整蘋果肌、額頭、頰側凹陷等外觀比例，使五官呈現更有精神的視覺效果，「這種澎潤感對許多人來說，是迎接新年的一種儀式感，也讓心情更有力量。」

他同時提醒，所有療程都需建立在安全評估、專業操作與合理期待上。

年前療程規劃 3 點必看

注射療程 建議提前 2–4 週進行，避免腫脹干擾年節活動。

電音波 的視覺呈現需較長時間，宜提前一個月以上。

膚質調整類如雷射、水光，恢復期雖短，但需注意防曬、保濕，避免酒精與熬夜。

圖／淨妍醫美各分院均採用原廠正貨，環境明亮舒適。（記者張芸瑄拍攝）

安全才是真正的自信來源

歲末年終的「年前變美潮」展現出現代人對外觀管理及心理儀式感的需求日增。廖研智醫師呼籲，追求澎潤、迎接新年之前，務必以專業評估、安全操作為首要原則，不只擁有更好的外在狀態，也能真正帶來安心與自信。

