過年前除息ETF一表掌握！年化配息率5％起跳 00984B達9.1％

10檔ETF將在2月農曆春節前除息，年化配息率5%起跳，其中以(00984B)大華優利美A債15年化配息率最高，達到9.1%，投資人若想參與領息，最晚要在除息日前一天，也就是2月2日買進。

觀察2月初除息ETF名單，包括7檔債券ETF、3檔股票ETF，年化配息率表現以債券ETF較為突出，年化配息率前3高皆為債券ETF，分別是(00984B)大華優利美A債15、(00983B)大華優利美公債20以及(00953B)群益優選非投等債。

廣告 廣告

其中，00984B與00983B分別是信用評等較高的投資等級債以及美國公債ETF；00953B則是非投資等級債ETF。

大華銀投信量化指數部門主管郭修誠指出，債市近期表現較為平淡，主要是對降息預期的縮減，市場本預估聯準會在第1季至少降息1次，但現在可能會傾向到5月後才降息。

不過，美國就業市場數據仍顯疲弱，預期2026年降息循環將持續。郭修誠建議，在當前市場震盪加劇的環境下，債券投資應以高信評債券為優先，除了具備優質的債息收益，價格也更具支撐力，有助降低投資組合的波動風險。

更多品觀點報導

台股再創新高32706點！台積電新高1805 法人這樣說

Google AI Plus 正式在台推出 每月只需260元

