過年前領紅包！1縣市發錢「爽拿1000元」 申請方式、資格一次看

生活中心／朱祖儀報導

長輩領錢了！嘉義市政府近日宣布，為彰顯崇老敬老傳統美德，對資深市民表達敬意，並歡度新春佳節，於春節（農曆1月1日）前對年滿65歲以上市民，發放老人春節禮金1000元。

嘉義市政府表示，這次老年春節禮金發放的對象為114年8月17日之前設籍並實際住在嘉義市，且於民國50年2月17日前出生之長者，每人可領到1000元老人春節禮金。

嘉義市政府指出，領取老人春節禮金可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須為年滿18歲之成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。

嘉義市政府說明，此次領取現金時間為1月24日至25日，連續2天上午8時30分至下午4時。若未能於主要發放日完成領取，可於1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。民眾因故無法於上述時段領取現金，可於3月2日至3月15日申請轉帳，提供線上及紙本2種方式，款項預計於4月30日前撥款入帳。

發放對象：

嘉義市市民於春節前（含當日）年滿六十五歲（以實歲計），連續設籍嘉義市6個月以上未曾中斷，並實際居住嘉義市，且於發放春節禮金時尚健在者。

領取方式：

本禮金之領取，應由符合領取資格者親自或委託他人領取。

親自領取→須檢具領取通知單或國民身分證（正本）及印章領取。

委託他人領取→須檢具領取通知單或影本、委託書、委託人國民身分證（正本）及受託人國民身分證（正本）、印章；受託人（代領人）須為年滿18歲之成年人。

嘉義市老年春節禮金發放方法。（圖／嘉義市政府）

