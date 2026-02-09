過年前領錢！「這縣市符合資格」每戶可領2500元，三節慰問金發放金額一覽

隨著農曆新年腳步接近，各地政府紛紛推出春節禮金政策，協助弱勢家庭度過年關。然而，近期網路上出現不實影片，宣稱台中市65歲以上長者只要家庭年收入不超過120萬元，就能申請3,000元春節補助，引發民眾關注。對此，台中市社會局緊急出面澄清，強調春節慰問金發放對象僅限列冊低收入戶，每戶可領2,500元，並呼籲民眾勿輕信來源不明的資訊。

台中春節禮金假消息

台中市社會局近日發現，在YouTube等網路平台上，有個AI製作的影片廣為流傳，內容聲稱台中市65歲以上長者，只要家庭年收入未超過120萬元，即可申請3,000元的春節補助金，並提醒民眾應盡早透過線上或親自到場辦理登記手續。

台中三節慰問金發放對象

針對網路流傳的不實訊息，台中市社會局進行謠言澄清，表示台中市三節慰問金的發放對象，實際上是經濟弱勢的列冊低收入戶。具體補助金額如下：

春節慰問金：每戶2,500元

端午節慰問金：每戶1,500元

中秋節慰問金：每戶1,500元

相關慰問金由區公所負責造冊，再由社會局核發，符合條件的民眾無需另外提出申請。

台中老人福利完善

台中市社會局特別提醒，網路影片所傳播的內容純屬不實謠言，民眾如需查詢相關福利資訊，應前往社會局官方網站，避免被來源不明的消息誤導。另外，針對65歲以上的長者，市府提供的福利措施包括：

１. 持續補助老人健保費用

２. 敬老愛心卡每月提供1000元社福點數

３. 發放重陽敬老禮金及人瑞禮金

４. 開辦長青學苑課程

５. 設置社區照顧關懷據點

▲台中三節慰問金的發放對象是經濟弱勢之列冊低收入戶。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

台中市政府

網址：https://www.taichung.gov.tw/3197774/post

