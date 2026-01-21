過年前驚傳缺藥！6款藥供應延遲 最長影響3月

台灣第一三共公司德國製造廠因系統異常導致供應延遲，預期需1到3個月的調整期間，包括抗凝血劑、降血壓藥都受影響。食藥署副署長王德原今天（21）說明，其中1項屬必要藥品，廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。（王家瑜攝）

農曆春節在即，國內又傳缺藥！台灣第一三共公司德國製造廠因系統異常導致供應延遲，預期需1到3個月的調整期間，包括抗凝血劑、降血壓藥都受影響。食藥署表示，其中1項屬必要藥品，廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

台灣第一三共股份有限公司15日發函給醫療院所及藥局，部分藥品因國外製造廠系統異常，導致供應延遲，可能發生短期缺貨情形。受影響品項包括里先安膜衣錠30毫克、里先安膜衣錠15毫克、德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克、舒脈康膜衣錠5／20毫克、舒脈優膜衣錠20／5／12.5毫克、舒脈優膜衣錠40／5／12.5毫克。

台灣第一三共說明，該製造廠於進行ERP系統更換期間，發生非預期的技術問題，導致部分生產及出貨排程需進行調整。該問題現已排除，目前工廠在加速出貨，但之前受影響的訂單仍依序處理中，整體供應狀況預期仍需約1到3個月的調整期間。

食藥署副署長王德原今天（21）說明，其中「里先安膜衣錠」為口服抗凝血劑，主成分Edoxaban被列為《藥事法》的必要藥品，依規定，廠商必須在供應不穩前6個月通報。但食藥署今年1月初才收到第一三共公司的通報，目前正在調查是否違反規定。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄進一步說明，根據《藥事法》第27-2條規定，必要藥品若有供應不足之虞，應在6個月前通報，如屬於天災或不可抗力因素，須在事發後30天內通報。若未符合規定有相關處罰，第一步會公告藥廠名單，再犯或情節重大則會處6到30萬元罰鍰。

ERP系統是整合企業財務、人力資源、生產、銷售、供應鏈等的管理軟體。ERP系統異常是否屬於不可抗力因素？王德原說，通常藥廠更換資訊系統都是依規畫執行，理論上會預先知道受影響期間和情況，而非突發狀況，接下來會請廠商說明並舉證是否為不可抗力因素。

王德原強調，包括里先安膜衣錠在內的6項受影響藥品，國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。廠商因供給銜接問題造成數量不足，因此進行控貨，食藥署會要求分公司盡速向原廠爭取把貨進到台灣。

