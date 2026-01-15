過年前「偷偷變美」正夯！醫揭微整旺季3大安全選項：自然、不影響行程最重要

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆新年將近，不少民眾開始準備新衣、換髮型，希望在團圓時刻以嶄新面貌迎接親友；不過，也有越來越多人選擇把「變精神、變年輕、變美麗」這件事，交給醫學美容醫師悄悄完成。近年來，因為醫美療程時間短、恢復期相對比較快，微整形成為不少人過年前變美的秘密武器。

國泰醫院整形外科主任蒲啟明指出，每逢農曆春節之前前，確實是醫美與微整形的熱門時段，很多人希望在過年時煥然一新，過完年後用新的面貌迎接新的一年，因此，紛紛利用年假之前來修理自己的門面。

年前醫美分兩派：大改造vs.偷偷變美

蒲啟明表示，農曆年前前來諮詢醫美的族群，大致可分為兩大類，第一類是「希望有明顯改變」的人，這個族群會利用年假較長的時間，來進行較大型的手術或較完整的療程，尤其今年年假長達九天，確實有人希望趁這段時間好好休養，做一次大改造。

另一類則是希望「小幅度調整、自然變美」，不想讓親友一眼就看出自己「哪裡不一樣」，但卻能夠感覺氣色變好、看起來更年輕；這一類族群，就特別適合微整形或非侵入式等療程。

第一次做醫美適合過年前做嗎？醫：關鍵在評估

那麼，第一次嘗試醫美療程的人，適不適合在過年前進行呢？蒲啟明強調，無論是不是初次嘗試醫美療程，最重要的關鍵都是術前的完整評估。

「如果本身有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病，不論是微整或是較大的醫美手術，都必須要非常謹慎。」蒲啟明指出，血壓、血糖等指標，一定要控制在安全範圍之內，並經由醫師詳細評估後，再決定是否做適合的療程。

蒲啟明也提醒，千萬不要隱瞞自己的病史，隨意在不明或不合格的診所接受治療，「有時候後遺症不是當下馬上出現，而是過幾天或之後才會發生，尤其過年期間診所大多是休假的，醫院也只有急診，反而容易增加風險。」

過年前最受歡迎的「安全牌」療程有哪些？

若目標是「偷偷變美、不影響行程」，蒲啟明建議以針劑與光電療程為主。在針劑方面，肉毒桿菌素可以改善抬頭紋、眉間紋、魚尾紋等動態皺紋，注射之後大約3至5天即可看到效果；而法令紋、木偶紋等靜態皺紋，則可以透過玻尿酸等填充物來改善，大約一週之後看起來就會非常自然。

至於光電療程，像是雷射、電波或是音波拉提，也是不少人年前的選擇。蒲啟明指出，目前相當熱門的皮秒雷射，除了能夠改善細紋、毛孔與膚質之外，恢復期也相對比較短，通常只有1、2天會有點泛紅，很快就會消退，不必過於擔心。」

不過，蒲啟明也提醒，有些雷射治療，例如去除老人斑會產生一些小傷口，約需要一週的時間修復，如果不希望過年期間臉上有結痂或傷口，就必須提早規劃。

box術後保養別搞錯，冰敷不是萬用

醫師提醒：過年前變美，安全比速度重要

蒲啟明指出，許多人誤以為微整很簡單、不需要諮詢，這其實是常見迷思。「有些人希望改變越多越好，有些人則追求自然美，這兩種需求都沒有對錯，但一定要在術前溝通清楚。」

蒲啟明坦言，最怕聽到病人術後說「怎麼效果這麼慢才出現」，其實多數療程的效果都有時間差，「只要事前說清楚，心理預期一致，滿意度通常都很高。」

最後，蒲啟明提醒，愛美是人之常情，但年前醫美更要慎選合格醫院與醫師，「過年期間多數診所休診，若發生問題卻找不到醫師，會非常困擾。」他強調，別因為想趕在過年前完成療程而倉促決定，「問清楚、評估清楚，安全變美，才能真正安心過好年。」

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

