過年前1縣市發錢了！符合這條件子女都可領 最高可拿3.2萬、期限到這天

實習記者藍子瑄／高雄報導

為減輕失業家庭學費負擔，高雄市推出子女就學補助，申請期限至 3 月 22 日。（示意圖／資料庫）

農曆春節將至，為減輕失業家庭在年節與開學前的壓力，高雄市勞工局宣布，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助，即日起開放申請，符合資格者每名子女最高可領3萬2,000 元，申請期限至3月22日止，盼減輕失業家庭的教育支出。

失業勞工子女補助開跑 最高可領3萬2

勞工局表示，這次補助對象為「非自願離職」的失業勞工，其子女就讀國內高中職或大專校院，且具正式學籍者皆可申請，每名子女最高可領3萬2,000 元。

補助方式採郵寄或線上申請，相關資料可至勞工局官網、勞動部網站下載，或至勞工局服務台、各就業服務站及區公所索取。

補助金額一次看 私立大專最高2萬6

補助金額依就讀學校而有所差異，公立高中職（含五專前三年）每名4,000 元，私立高中職（含五專前三年）每名6,000 元；公立大專院校（含五專後兩年）每名1萬5,000 元，私立大專院校（含五專後兩年）每名最高可領2萬6,000 元。

此外，若申請人符合「獨力負擔家計」條件，或有兩名以上子女同時就讀大專校院，且符合補助規定者，補助金額可再加給 20%，但加給以一次為限。

申請門檻曝光 非自願離職才能領

勞工局指出，申請人須為非自願離職失業勞工，並於規定期間內核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業日數未超過限制；近期離職者則需完成求職登記並核付相關給付，始得提出申請。

