過年前3週 21天減脂計畫 不挨餓 不爆復胖 先瘦一圈 過年才有本錢吃

很多人過年前會開始緊張，照鏡子覺得線條不見、衣服好像變緊，離過年只剩3週！真的來得及瘦下來嗎?其實～掌握過年前3週（21天）實施減脂計畫，把方向做對，身體也許可以先瘦一圈唷！ 今天敏敏幫大家整理過年前21天減脂計畫，這套不是短衝型瘦身，而是讓體脂慢慢降、水腫慢慢退，一路調整到過年都還能維持的節奏。 第 1 週｜調整節奏 先消水腫 首週的重點不是瘦很多，而是把身體的狀態拉回來 調整體內循環與代謝 飯、麵份量減半 控制精製澱粉 穩定血糖起伏 身體比較不容易囤水

廣告 廣告

多吃蔬菜 每天至少 1 碗半 補鉀、補纖維 幫助消水腫也顧腸道 戒掉甜食 從每天吃 改成一週 2～3 次就好 養成運動習慣 每週至少 3 次＋每次超過 30 分 快走、飛輪、瑜伽都可以 先重視有動 再談強度 第 2 週｜提高燃脂效率 這一週開始 你會發現自己的身體狀態變穩了，這時候就要提高燃脂 吃夠蛋白質 每一餐都要有豆、魚、蛋、肉 輪流吃 幫助維持肌肉量 代謝才不會掉 喝足夠水 建議喝水量：體重 kg × 30～35 ml 水喝夠 促進身體代謝 控制食慾 吃到 7 分飽就好 不硬撐、不暴食 增加運動次數 每週 4～5 次＋每次 40～45 分 讓身體習慣燃脂模式 第 3 週｜練出線條 維持體態 防止反彈 維持前面養成的節奏 讓體態看起來更俐落 澱粉改原型食材 以地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米為主 白飯、白麵、甜點少碰 戒掉油炸與加工品 不吃香腸、培根、炸物 避免攝取過多隱形熱量 維持充足睡眠 每天至少 7 小時 睡得好 體內代謝才會好 加入高強度間歇運動 每天 10～15 分 時間不用長 但要有效燃脂 維持好習慣 一路到過年

定期量體重或腰圍 每 3～4 天一次 記錄變化 才能及時調整 避免喝酒 酒精會卡住脂肪代謝 不碰甜食 一週最多 1 次 調整成有意識的選擇 才不會讓血糖與體脂反覆震盪 不節食、不亂斷食 三餐規律 防止暴食 體重才不會反撲 營養師小提醒 過年前的這段時間，不需要逼自己一下子改變太多，只要每天多為自己做一點點對的選擇，狀態就會慢慢變好，21天幫你找回身體的節奏，也讓你更了解什麼瘦身方式最適合自己。

更多品觀點報導

尾牙春酒 聰明喝 清醒領大獎各式酒類熱量＋三階段防醉法

尾牙春酒 十招輕盈吃法 一道接一道 吃得盡興無負

