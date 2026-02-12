過年前ATM都要排隊？專家曝內行都知要避開這3天

生活中心／杜子心報導



過年腳步接近，不少民眾忙著準備紅包與年節開銷，銀行門口也開始出現排隊換新鈔與提款的人潮。今年農曆春節將從2月14日至2月22日放9天連假，民眾領現金與轉帳需求將明顯增加。財金公司昨（11）日提醒，每逢春節前夕ATM使用量都會快速升高，如果沒有先掌握熱門時段與相關規定，不只容易遇到排隊狀況，也可能影響過年期間的資金安排。









財金公司統計春節假期前一個營業日、小年夜、除夕將是ATM使用量最高的3天。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

根據歷年交易統計，春節假期前一個營業日2月13日，以及小年夜2月15日、除夕2月16日，是ATM使用量最高的3天，其中上午11時到13時，以及下午16時到19時是兩段最忙時段。財金公司建議民眾可提前準備現金或避開人潮時段使用提款機。另外，各銀行對每日提款金額及非約定轉帳額度都有不同限制，部分金融機構也規定存摺若長時間未補登，達一定次數後可能無法提款或轉帳，建議連假前先確認帳戶狀況與現金需求。

春節期間詐騙案件也隨之增加，若接到可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線確認，避免財產受損。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

若民眾使用ATM時遇到扣帳卻未吐鈔，或轉帳扣款但未入帳情形，系統完成比對後通常會自動沖正並將款項退回帳戶，建議保留交易明細單以利查詢。ATM機台也設有緊急聯絡電話，民眾可即時反映問題或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151求助。此外，春節期間詐騙案件常增加，詐騙集團常以解除分期、退稅或取消扣款為理由要求操作ATM，但提款機只能轉出款項，無法執行相關功能。若接到可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線確認，避免財產受損。

