過年加油站洗車將調漲 福懋漲20元、中油彰秀漲50元

新的一年，大家都想讓自己的愛車洗乾淨一起回家過年，不過因為原物料和人力成本變高，已經有加油站率先調漲，1月1日元旦起，福懋加油站貼出公告，表示因人力成本與原物料調漲，洗車價格先上漲10元，過年預估再調漲10元，洗一次車將從180元變成200元；另外，彰化中油彰秀站洗車費用也已經漲價50元，走的是精緻化鍍膜洗車，但其餘各站尚未公布調漲價格，估計今年過年洗車都將再變貴。

兩名加油站人員拿著高壓水槍，把車身每一個角落打濕，接著整台車鋪上厚厚一層泡沫，不少民眾過年前都會來加油站洗車，快速又方便，CP值超高，但隨著年關將近，洗車價格也將跟著往上調。

洗車民眾vs.加油站員工：「（波麗斯膜嗎，啊沒有優惠券的話要跟您收300喔），漲價啦，（漲價了，我們1月1日價格已經做調整囉）。」

在彰化的中油彰秀站貼出調漲公告，1月1日起全面調整收費，洗車要再加50，純水刀噴洗，這間分為刷毛跟無刷毛洗車，每一種不同的鍍膜，都有不同價格，連加油站都走精緻洗車路線。

實際比一比，不同加油站，漲幅也不一樣：中油彰秀站從1月1日開始，波麗斯膜洗車一次調漲50元，至於過年期間會不會再調，目前還沒有確定；福懋復興站同樣從1月1日起，洗車從180漲到190，先漲10元，過年期間再加10元，等於過年後一次洗車要200元，而這個價格之後也不會再調回來。加油站業者私下透露，要不要調漲，都由各站自行評估決定。

不過也有民眾感嘆，疫情前只要去洗車，鍍膜、車內清潔、輪胎都能一起處理，但疫情之後附加服務全被拔光，現在想洗得完整，只能一樣一樣補差額，荷包真的吃不消。

新的一年，大家都想讓自己的愛車乾乾淨淨一起回家過年，但因為原物料和人力成本變高，業者只能把價格同步上調，民眾只能自己多比較，才能留住一年努力賺下的辛苦錢。

