過年加班？ 香港聖誕老人客串財神爺

民眾在香港一間餐廳外發現財神爺竟然是耶誕老公公客串的。（示意圖／Pexels）





不少業者趁年前商機賺一筆，民眾在香港一間餐廳外發現財神爺長得怪怪的，而且越看越覺得不對勁，外國臉孔鬍子還是白色的，仔細一看才發現是耶誕老公公客串，忍不住開玩笑說，一份薪水兩份工作，撈很大！

過年期間喜氣洋洋，遇見財神爺財運滾滾來，但是這財神爺好像有點眼熟，黑鬍子只是裝飾，大紅長袍底下是紅色棉褲，這白鬍子老爺爺不是耶誕老人嗎？

香港有民眾拍下餐廳趁著農曆新年，在門外擺放財神爺招財，但是由於這財神外貌實在太像外國人，民眾停下腳步才發現是耶誕老人，忍不住調侃一份薪水兩倍工作。不過年關將至，辛苦的不只有耶誕老人，還有時下最夯的機器人軍團。

廣告 廣告

在 Threads 查看

機器人租賃公司業者：「這個是我們比較勤奮的員工，你看他的好多地方都有磨損，從他過來以後，他每天基本上都要外出一次，最高一天就幹了八個活。」

只要提前設定好，機器人也能唱歌跳舞，許多店家過年會租機器人，在店門口穿上喜氣的衣服招攬生意。機器人租賃公司業者：「每天都很忙，訂單已經排到春節以後的正月十五，越到年關的時候，私人的訂製化訂單反而變得更多一些。」

由於需求增多，機器人磨損量大，看起來都快累壞了，不過業者倒是荷包賺得滿滿，因為價格水漲船高，一個機器人一天租金最高可收八千元人民幣，相當於台幣34000元。

許多人看準這波商機，無論是自用還是租賃，也開始大量採購機器人，因此目前全中國成立超過1500家的相關公司，從農曆新年開始，賺進第一筆機器人之財。

更多東森新聞報導

新／78歲黎智英違《國安法》3罪成立 遭判20年徒刑

好市多上架神級拌麵！網友大讚：和香港吃到的一樣

士林夜市旁犯案！ 泰拳工作室兩度被潑漆

