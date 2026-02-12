過年加菜！肯德基金磚補財庫、bb.q韓式炸雞刮出好運

（圖／品牌提供）

農曆新年將至，年節團圓除了圍爐年菜，速食品牌也紛紛端出「開運系」限定套餐，讓好運與美味一次到位。今年春節，從肯德基金光閃閃的金磚禮盒到bb.q CHICKEN 100%中獎刮刮樂，為新春餐桌增添不同風格的喜氣儀式感。

肯德基推出春節限定第二波主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒打造「行走的財庫」。不同於常見的紅色年節包裝，這次以金燦燦的盒身作為視覺焦點，寓意「日日進財、年年富貴」。開盒瞬間就像打開新年金庫，從視覺到香氣都充滿儀式感，成為除夕圍爐、走春送禮或拜財神時的吸睛主角。

廣告 廣告

富貴金沙起司脆雞開運金磚盒即日起至3月2日販售。（圖／肯德基提供）

金磚盒以「富貴金沙起司脆雞」為核心，選用金黃酥脆的咔啦脆雞，淋上濃郁的富貴金沙起司醬，再撒上帕瑪森起司點綴，呈現赤金般的光澤。外酥內嫩的雞肉搭配鹹香金沙醬，層層堆疊出奢華風味。盒內還附上兩款造型如「幸運小金幣」的金沙沾醬，讓消費者能將脆薯、鱈魚圈圈、黃金超蝦塊甚至蛋撻都「沾」上金沙風味，從主餐到點心完整體驗金沙魅力。

套餐優惠價888元（原價7折），並加贈限量「炸雞造型開運金棒棒春聯」，讓吃炸雞也能順便貼春聯討吉利。2月23日前透過外送單筆消費滿800元，輸入指定折扣碼「800FREE」還可免費獲得原味蛋撻超極酥禮盒乙盒，為年節聚會增添甜蜜收尾。

肯德基更提出「金磚補財庫三部曲」概念，從除夕「開財庫」、初二「贈財庫」到初五「滿財庫」，讓金磚盒陪伴整個春節流程。除夕團圓共享，象徵開啟新年第一桶金；回娘家走春送禮，寓意財氣流動；迎財神開工拜拜，再把金沙雞肉分食，象徵把好運吃進肚裡。搭配PK雙饗卡APP的數位活動與點數回饋，讓消費者在品嚐美味的同時，也能感受抽紅包與刮點數的樂趣。

富貴金沙起司脆雞開運金磚盒即日起至3月2日販售。（圖／肯德基提供）

另一邊，韓式炸雞第一品牌bb.q CHICKEN則主打「團圓加菜」與「即刮即中」雙重驚喜。2/14至3/1期間首次推出春節外帶自取加碼活動，凡門市外帶自取消費滿899元，並出示指定優惠截圖，即可免費獲得去骨炸雞6塊。

同時推出的「金馬騎雞」刮刮卡活動，即日起至2/28，內用、外帶、外送皆可獲得刮刮卡一張，採100%中獎機制，最高可享500元折價優惠，還有炸雞好禮與多款韓食小點。讓聚餐過程多了一份試手氣的樂趣，也讓春節氣氛更熱鬧。

bb.q CHICKEN春節限定「金馬迎春食雞餐」售價1,360元（原價1,428元）。（圖／全家國際餐飲提供）

餐點部分，bb.q推出春節限定「金馬迎春食雞餐」，售價1,360元（原價1,428元），適合3至4人共享。內容包含去骨炸雞1份（6種口味任選）、調味半雞1份（6種口味任選）、老爸炸雞2支，再搭配馬西搜呦起司球、煉乳哆波吉2份、黃金炸薯條與1250ml可樂。bb.q也建議春節加菜小撇步：選購「金馬迎春食雞餐」可獲刮刮卡，再搭配外帶自取滿額活動，多一份去骨炸雞6塊，整桌瞬間升級。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年菜之外新選擇！必勝客一公尺派對盒、達美樂火山披薩拚好運

獵奇洋芋片TOP5排行榜！皮蛋、榴槤全上榜，香菜半年不退燒！

佛跳牆變火鍋！湊湊「新春御宴」A5和牛、現點現片東星斑，海陸一次滿足！