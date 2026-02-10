有九～天連假的農曆新年，獺友們已經安排好出遊行程了嗎？如果還沒的話也沒關係！愛宅在家的人有福囉～馬上來跟你們分享 Apple TV 和 Apple Music 推出的期間限定優惠與節目，讓大家過年在家也不怕無聊！快跟著 Spac1 一起廢在家裡當個沙發馬鈴薯吧！！

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

強片半價、銅板價賀歲片

Apple TV 的優惠從票房鉅作到經典系列通通有，家喻戶曉的《哈利波特》、《捍衛戰士》、《功夫熊貓》、《侏羅紀世界》等經典系列電影套裝有 75 折的折扣， Apple Originals 原創電影的部分，包括《惡狼特工》、《花月殺手》、《飛月情海》、《阿蓋爾》與《拿破崙》則推出半價優惠

廣告 廣告

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

全球熱門強片也有超低 4 折的優惠，想看《超人》、《侏羅紀世界》、《不可能的任務》與《MINECRAFT 麥塊電影》等電影的人，快去 Apple TV 追起來

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

最後！過年總不能沒有賀歲電影吧～想看《封神》、《美人魚》、《龍的傳人》甚至只要 NT$15 銅板價就能租借，以上折扣即日起至 2 月 22 日都能在 Apple TV 獲得喔，用少少錢讓全家在家就能輕鬆過好年！

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

原創影集免費看

除了電影～Apple TV 在春節期間推出「加馬」新春優惠，即日起至 2 月 22 日，多部話題影集與原創內容開放限時優惠，涵蓋動作、劇情到適合全家觀賞的作品，其中，過年期間（ 2 / 13 ～ 2 / 19 ），《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》等 Apple TV 原創影集將開放部分集數免費觀看！免費的最香～

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

華語樂壇新春企劃

除了追劇，還有獨家歌單陪你迎馬年，Apple Music 特別邀請多組華語音樂人與創作者推出新春限定內容，透過電台特輯與藝人親選歌單，為新的一年注入活力與能量！新春電台節目邀請孫燕姿、黃奇斌等藝人送上新年祝福，同時回顧過去一年華語樂壇的重要作品，此外，饒舌歌手 MC Jin 歐陽靖也會現身節目，與主持人 Ebro Darden 深度暢聊華語饒舌的創作歷程與文化觀察！

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

藝人親選歌單

除了電台特別節目，Apple Music 還集結多位藝人親自策劃的精選歌單將於 2 月 16 日陸續上線，包括舒淇的《找到自己》、歐陽萬成 Jimmy O. Yang 的《童年回憶》，以及范曉萱的《伴你成長》，透過各自的人生記憶與音樂選擇，陪伴樂迷在新的一年找回感動與前進的力量，同時，Apple Music 也精選歷年華語與粵語流行經典，延續年節氛圍！即日起至 3 月 5 日，新訂閱用戶還可享 6 個月免費暢聽優惠喔～之後以每月 NT$165 續訂，也是不錯的選擇！

過年加「 馬 」！ Apple TV 強片限時優惠 Apple Music 多組音樂人獨家內容

小結

不想人擠人、只想在家耍廢的獺友們，這波 Apple TV 與 Apple Music 的新春限定優惠真的很可以！趁著農曆新年連假，把沙發坐好、零食備齊，用最少的預算把娛樂值拉到最滿，過個不用出門也超有年味的馬年假期吧～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

Apple TV & HomePod mini 要更新了？11 月中蘋果可能有「壓軸新品」！

iPhone 17e 加量不加價！A19 晶片跟 MagSafe 終於要來了？日本門市讓iPhone17退位？

Apple Creator Studio 能取代 Adobe 嗎？從內容、價格到定位完整比較

嗶一下就進站，台北捷運開放掃乘車碼，多家支付一次上線，優惠也一起來

三星 S26 Ultra 鈷紫美機現身！加量不加價？可能成為近年來最值得入手的旗艦機？