過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去

隨著春節連假即將到來，許多民眾開始規劃家庭旅遊行程，然而國內旅宿價格卻成為民眾心中的痛。近年來國旅住宿費用不斷攀升，讓不少民眾開始思考是否值得在台灣度假。一名網友就因為查詢除夕到初三的住宿價格後大感震驚，發現民宿一晚要價６千至８千元，星級飯店更是所費不貲，最後決定放棄國旅計畫，改為存錢出國旅遊。

網友嘆國旅成有錢人專利

一名網友在Dcard發文分享，過年將至，他原本想說今年不要那麼累，留在台灣支持國旅，帶家人到東部地區旅遊放鬆，但查詢訂房網站後，卻大失所望，默默關閉視窗，轉而查詢前往日本的機票價格，並感嘆「我發現一個很殘酷的事實：現在的台灣，是有錢人在玩的，我們這種窮人，只配出國」。

廣告 廣告

網友分析３大國旅問題

原PO進一步分析國旅現況問題，首先是住宿價格驚人，他發現除夕到初三期間，連看起來像阿嬤家改建的民宿一晚都要６千至８千元，有設計感的商旅更要破萬，星級飯店的２晚費用甚至能夠負擔飛往東京的旅費。



其次，觀光地區的餐飲消費也令人卻步，老街美食不僅重複性高，價格還逐年上漲，相比之下在日本享用拉麵或定食，價格可能比台灣百貨公司美食街還要便宜，旅遊體驗也大不相同。



最後他認為國旅經營模式是「殺雞取卵」，有些業者會抱怨連假期間住房率低、缺乏遊客，並要求政府補助，但住宿費用卻居高不下，服務品質也沒有相對提升。然而，相同預算若選擇出國旅遊，所獲得的快樂是倍數成長，反觀留在台灣卻得面對塞車、人潮擁擠等問題，讓他無奈表示：「大家不是不愛台灣，是愛不起啊！」而他與家人討論後，也決定過年期間不進行國旅，將費用省下來，等年後再請假前往日本旅遊。

網友對國旅的反應兩極化

文章曝光後引發討論，不少人對原PO言論表達認同，「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去１次就不會想要第２次那種」「我今年過年訂了東京附近的日光，中禪寺湖景第一排的房間＋日式早餐＋下著雪的露天溫泉＋房間超大，雙人房是２張加大雙人床，房間內也有浴缸，這樣１個晚上１間雙人房4,000元台幣，去年我同學和他女友去日月潭住湖景第１排，１天２萬台幣，真的笑死」。



不過也有網友提出不同觀點，認為應該要在相同的時間條件下進行比較，才能客觀評估２地的旅遊成本差異，「冬天飛日本的機票沒有比較便宜就是了」「但你拿台灣連假期間跟日本淡季比呀！其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴」。



還有人指出，出國雖然CP值高，但花費也更多，「我覺得出國還是有很多隱形成本，不能只能拿便宜的部分比」「目前的日幣匯率去日本玩是真的划算，但可能我目前能負擔的價錢比較低，加上機票錢之類的，我還是覺得國旅比較便宜」「我認同國旅很貴，CP值跟國外飯店沒辦法比，但來回時間成本、機票、吃飯加進去，其實貴國旅超多（你要好的時間出發或好的機位更貴），我去墾丁５天，１晚５千，去日本２大１小，刷卡11萬元」。

▲每到連假，總有許多人出國。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

12星座尾牙中獎攻略！牡羊床底紅包袋助轉運，天蠍廁所擺１物財源不斷

最不想跟他出國！網友最討厭的雷旅伴行為Top８，冠軍超掃興讓人無法忍

手機收到「這類信件」別點開！他見內容嚇到找客服，170萬元瞬間蒸發

韓國機場新規定！「冬天必備１物」禁止託運，一票人被要求開箱檢查



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章