過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去
隨著春節連假即將到來，許多民眾開始規劃家庭旅遊行程，然而國內旅宿價格卻成為民眾心中的痛。近年來國旅住宿費用不斷攀升，讓不少民眾開始思考是否值得在台灣度假。一名網友就因為查詢除夕到初三的住宿價格後大感震驚，發現民宿一晚要價６千至８千元，星級飯店更是所費不貲，最後決定放棄國旅計畫，改為存錢出國旅遊。
網友嘆國旅成有錢人專利
一名網友在Dcard發文分享，過年將至，他原本想說今年不要那麼累，留在台灣支持國旅，帶家人到東部地區旅遊放鬆，但查詢訂房網站後，卻大失所望，默默關閉視窗，轉而查詢前往日本的機票價格，並感嘆「我發現一個很殘酷的事實：現在的台灣，是有錢人在玩的，我們這種窮人，只配出國」。
網友分析３大國旅問題
原PO進一步分析國旅現況問題，首先是住宿價格驚人，他發現除夕到初三期間，連看起來像阿嬤家改建的民宿一晚都要６千至８千元，有設計感的商旅更要破萬，星級飯店的２晚費用甚至能夠負擔飛往東京的旅費。
其次，觀光地區的餐飲消費也令人卻步，老街美食不僅重複性高，價格還逐年上漲，相比之下在日本享用拉麵或定食，價格可能比台灣百貨公司美食街還要便宜，旅遊體驗也大不相同。
最後他認為國旅經營模式是「殺雞取卵」，有些業者會抱怨連假期間住房率低、缺乏遊客，並要求政府補助，但住宿費用卻居高不下，服務品質也沒有相對提升。然而，相同預算若選擇出國旅遊，所獲得的快樂是倍數成長，反觀留在台灣卻得面對塞車、人潮擁擠等問題，讓他無奈表示：「大家不是不愛台灣，是愛不起啊！」而他與家人討論後，也決定過年期間不進行國旅，將費用省下來，等年後再請假前往日本旅遊。
網友對國旅的反應兩極化
文章曝光後引發討論，不少人對原PO言論表達認同，「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去１次就不會想要第２次那種」「我今年過年訂了東京附近的日光，中禪寺湖景第一排的房間＋日式早餐＋下著雪的露天溫泉＋房間超大，雙人房是２張加大雙人床，房間內也有浴缸，這樣１個晚上１間雙人房4,000元台幣，去年我同學和他女友去日月潭住湖景第１排，１天２萬台幣，真的笑死」。
不過也有網友提出不同觀點，認為應該要在相同的時間條件下進行比較，才能客觀評估２地的旅遊成本差異，「冬天飛日本的機票沒有比較便宜就是了」「但你拿台灣連假期間跟日本淡季比呀！其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴」。
還有人指出，出國雖然CP值高，但花費也更多，「我覺得出國還是有很多隱形成本，不能只能拿便宜的部分比」「目前的日幣匯率去日本玩是真的划算，但可能我目前能負擔的價錢比較低，加上機票錢之類的，我還是覺得國旅比較便宜」「我認同國旅很貴，CP值跟國外飯店沒辦法比，但來回時間成本、機票、吃飯加進去，其實貴國旅超多（你要好的時間出發或好的機位更貴），我去墾丁５天，１晚５千，去日本２大１小，刷卡11萬元」。
▲每到連假，總有許多人出國。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
12星座尾牙中獎攻略！牡羊床底紅包袋助轉運，天蠍廁所擺１物財源不斷
最不想跟他出國！網友最討厭的雷旅伴行為Top８，冠軍超掃興讓人無法忍
手機收到「這類信件」別點開！他見內容嚇到找客服，170萬元瞬間蒸發
韓國機場新規定！「冬天必備１物」禁止託運，一票人被要求開箱檢查
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
兩岸問題不在民族在民主 羅文嘉：台灣不可能接受獨裁政體統治
海基會副董事長羅文嘉今日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時表示，「兩岸問題不在民族，而在於民主」。台灣不可能接受獨裁政體的統治，既然是歷史所造成，就讓時間來解決結構上的問題。兩岸關係方面，羅文嘉表示，對岸有對岸的堅持，我們有我們的堅持，不必把話講得太難聽，也不要讓對方下不了台。海基會還是會保留一點空自由時報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
海基會展善意！羅文嘉：兩岸問題關鍵在民主
[NOWnews今日新聞]海基會副董事長羅文嘉今（26）日接受《POP撞新聞》專訪指出，兩岸問題不在民族，而在民主。若雙方交朋友，「你的東西都變成我的，你的財產是我的財產，所有都是我在決定」，這樣交朋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
經典賽》山本由伸被定位為「日本王牌」 誓言率隊挑戰WBC連霸：「以第一為目標」
為了在2026年第六屆世界棒球經典賽中力拚二連霸，日本隊總教練井端弘和在昨天（26日）公布29人確定名單。而在名單中，效力於MLB美國職棒大聯盟球員的洛杉磯道奇投手山本由伸更是被欽點為「日本王牌」。對於本屆賽會，山本也直言：「我會和優秀的隊友、可靠的教練團齊心協力，以第一名為目標。」Yahoo運動 ・ 18 小時前 ・ 6則留言
台美關稅15%中國爆氣 羅文嘉曝「台商想回台」：關稅差很多欸
台美關稅降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，國台辦21日崩潰狂扯賣身券，還說，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能成為任人宰割的羔羊。不過，海基會秘書長羅文嘉今（26）日直言，他認為會有更多台商回到台灣，就商言商，關稅差很多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20則留言
吳德榮：東北季風27日南下 平地低溫探11度
（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天上午東北季風南下，氣溫漸降，28日晚間至29日清晨本島平地最低氣溫可降至攝氏11度左右；31日晚起另一波東北季風南下，北台灣偏涼微冷。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
養老鼠咬布袋! "鬼金棒拉麵"爆內鬼 員工2年A走逾50萬現金
社會中心／洪巧璇、黃啓豪、鄭國陽 台北報導真的是養老鼠、咬布袋！台北市中山區的拉麵名店「鬼金棒」老闆，突然在臉書Po文，宣布開除一名員工，他氣得表示，一名工作兩年的江姓員工，經常趁店裡忙碌，向客人謊稱「投幣機壞掉」只能收現金，於是就順手將錢放入自己口袋，兩年內，共偷了超過50萬元的營業額。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
宜蘭五結非法民宿 縣府開出首張最高百萬罰鍰
（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）發展觀光條例修正後已調高非法民宿裁罰金額，宜蘭五結一間非法民宿經營18間客房，縣府查獲有團客入住，開出首張最高100萬元罰鍰。業者不服，經工旅處轉呈已向交通部提出訴願。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
出國人潮湧入！桃機教戰「加快安檢效率三步驟」提升通關效率
隨著寒假旅遊旺季來臨，出國旅遊熱度持續升溫，桃園機場也湧現出國人潮，對此桃機教戰「加快安檢效率三步驟」，確保旅客安檢通關一路順暢，整體效率大幅提升。Yahoo綜合報導 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
〈 中華旅遊 〉角板山櫻花坡 粉色花海浪漫
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
排人龍！補助皮蛇疫苗省1萬2 代排收500元怨不划算
彰化縣實施帶狀疱疹、也就是俗稱皮蛇疫苗的限量補助，首波吸引大批阿公阿嬤半夜排隊，為了不讓大家那麼累，就將剩下疫苗一次釋出，讓大家預約，還將預約時間改到下午1點半登記，但還是很多人前一晚就來排，因為補助...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卜星慧男友剛猝逝 爆遭盯場「淨身出戶」 長文回應了
卜星慧男友剛猝逝 爆遭盯場「淨身出戶」 長文回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
114年出國旅遊人次創高峰 來台旅客同步成長
（中央社記者余曉涵台北26日電）觀光署今天公布，114年出國旅遊人次高達1894萬4436人次，較113年成長12.43%，創歷史新高；114年來台旅客則有857萬4547人次，較113年成長9%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉義縣限定！29隻品種貓開放認養抽籤 線上登記至1/30
嘉義縣家畜疾病防治所近日推出「喵星人命定配對活動」，開放29隻品種貓進行認養抽籤，活動僅限嘉義縣民參加。這些貓咪包括去年底查獲非法繁殖場沒入的28隻品種貓，以及1隻緊急救援後康復的小貓。由於大部分是幼貓，縣府特別要求認養者須配合結紮及後續追蹤管理，以確保貓咪健康。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
很多人第一步就錯！泡蜂蜜水「超過這水溫」營養幾乎全毀 專家示警
想喝甜甜，泡一杯蜂蜜水來喝，簡單又營養，那你泡對了嗎？ 蜂蜜人體易快速吸收 常見種類一次看 鮮享農YA - 農糧署說明，蜂蜜主要成分為果糖和葡萄糖，富含少量維生素，以及澱粉酶、脂肪酶、轉化酶等酵素，人體易吸收快速補充能量。常見有龍眼蜜、荔枝蜜和百花蜜等。 ．龍眼蜜為深琥珀色，香甜濃郁，口感溫潤．荔枝蜜為淺琥珀色，有荔枝花香，味道清爽．百花蜜味道偏酸，味道層次豐富 蜂蜜水怎麼泡？ ．冰水： 不容易均勻化開，泡後冷藏或加冰塊．常溫水：以涼或溫開水稀釋，約12-15倍．熱水：溫度不宜過高，約60-70 °C，避免酵素、維生素類等受破壞 值得注意的是，市售蜂蜜已經過濃縮，降低水分，因此可放在18-25°C室溫保存；若存放環境溫度高於30°C，或陽光直射很可能會造成變質。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·純蜂蜜放室溫可保存十年不會壞？ 專家揭真相：超過Ｏ年還是先別吃了 ·蜂蜜熱量不低！醫曝「2吃法」都錯了 易腹瀉、1歲以下寶寶也別碰常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 75則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 17則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 14則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言