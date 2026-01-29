過年去哪看病1鍵查 健保APP專區上線

衛福部長石崇良、健保署長陳亮妤說明健保快易通APP「春節專區」操作方式。（李念庭攝）

春節連假將至，衛福部祭出獎勵鼓勵醫院、基層診所開診，據統計，部立醫院開診率已達9成、醫院達7成，基層診所也較去年提高。另外，為了讓民眾了解春節期間就診資訊，衛福部已在「健保快易通」APP開設「春節院所服務查詢專區」，1月28日上線，開診資訊陸續即時更新中。詳細開診率及專區查詢資訊，會在下周對外公布。

立法院衛環委員會今日（29）針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告。

廣告 廣告

衛福部長石崇良接受質詢時表示，有關民眾查詢春節各地醫院、診所開診資訊，健保快易通APP已成立「春節專區」，於1月28日上線，目前已經可以使用且不斷更新中。民眾點選所在地、想要時段，就會顯示出可前往的醫療院所。

健保署長陳亮妤說明，衛福部祭出獎勵後，許多醫療院所改變心意、決定開診，目前初一到初四，衛福部部立醫院幾乎全開診，達9成以上；醫院開診率也超過7成；診所則陸陸續續開診。目前統計，診所開診狀況為初一7％、初二8％、初三11％、初四25％；藥局則是初一21％、初二27％、初三32％、初四42％。

石崇良說，醫院部分反應好，因為人力較好調度，加上衛福部祭出獎勵，據說還出現搶著填班狀況；但診所部分人力較吃緊，有些甚至是一人診所，需猶豫要犧牲假期開診還是休假，上升速度較為困難。

石崇良說，去年診所春節開診率僅4％左右，今年目標開診率為10％，目前已達到7％左右。初一開診狀況較為吃緊、初三逐漸升高，往年要到初四、初五開診率才會上升，今年狀況比較好一點，不過初一看診民眾也不多，去年是特殊情況，整體而言初一、初二開診率仍要繼續努力。

石崇良說，健保APP「春節專區」已按照時段、日期、地區，直接整理好呈現給民眾，目前只要院所呈報上來，系統半小時內就會更新。衛福部目標1月底統計完各縣市開診率，等開診率、專區資訊較為完整後，下周再對外公布。

更多中時新聞網報導

青峰要放假跟命運對著幹

醫院評鑑延至6年 日常化監測

莫名胸悶、呼吸喘 竟是恐慌發作