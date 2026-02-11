過年去哪看醫生？全台UCC、診所開診資訊、慢病提前領藥制度一次看

基層診所在過年期間通常會減診或休診，有就醫需求的民眾就會湧入醫院急診室，形成急診壅塞。隨著2026春節連假逼近，該怎麼避免急診壅塞、又能確保民眾就醫權益？

春節連假到來，衛福部啟動春節整備方案，除了獎勵基層診所開診、開放慢性病患者提前領藥外，也提醒民眾出國若遇緊急傷病，可依法申請健保自墊醫療費用核退，確保春節醫療權益不打烊。

過年期間生病該上哪看醫生？全台就醫資訊《康健雜誌》為你一次整理。

春節整備專案：就醫不擁擠、過年不斷藥

衛福部長石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5～1.7倍，且以非重症患者居多。

為因應2026春節連假長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。

春節輕症先到UCC，全台13處診療不打烊

為分擔春節連假期間急診壓力，健保署表示，全台共設有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，在春節9天連假期間持續提供醫療服務，協助處理發燒、呼吸道感染、腸胃不適、簡單傷口處理及小兒急性不適等輕症需求，比照基層醫療單位急診部分負擔150元。

春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，僅除夕（2/16）及初五（2/21）休診，避免輕症全數湧入大醫院急診。

春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，僅除夕（2/16）及初五（2/21）休診。圖片來源 / 健保署Facebook

健保署提醒，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腸胃不適、扭傷、輕度燒燙傷，或孩童常見的急性不適症狀，可優先前往UCC或鄰近基層診所就醫，把急診資源留給真正的急重症患者。

民眾可透過健保署公布的春節假日與國定假日輕急症中心名單，事先查詢六都13個服務據點，妥善規劃春節期間的就醫動線，確保連假安心過、醫療不中斷。

健保署提供全台週日及國定假日輕急症中心（UCC）名單，分布在六都13個服務據點，確保過年醫療不中斷。圖片來源 / 健保署Facebook

春節就醫先查APP！健保快易通幫你找診所、藥局

為避免春節連假期間就醫白跑一趟，健保署建議民眾可善用「全民健保行動快易通｜健康存摺」App。透過App進入「醫療查詢／就醫院所查詢」，輸入關鍵字或使用地圖功能，即可查詢所在地附近的特約醫療院所與藥局。

若點選「進階查詢」還能依服務時段等條件篩選，快速找到春節期間有開診的院所。

健保署建議民眾可善用「全民健保行動快易通｜健康存摺」App查詢春節期間有開診的院所。圖片來源 / 健保署Facebook

健保署表示，春節連假長達9天，已於App與官網設置春節專區，提醒民眾有輕症需求可先查詢就醫資訊，將急診資源留給真正需要的重症患者。

‧ 「全民健保行動快易通｜健康存摺App」下載路徑：Android、iOS

健保快易通APP「春節就醫專區」查詢步驟。圖片來源 / 健保署官網

過年最怕「藥吃完」！慢箋可提前14天領藥

除了就醫，春節另一個常見問題是「慢性病藥物中斷」。不少民眾固定回診領藥，但連假期間許多院所將減少或停止門診、藥品調劑服務，容易出現藥吃完卻無法領藥的空窗期。

健保署表示，為避免民眾用藥中斷之虞，健保開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥。若給藥天數的最後一天（藥吃完的日期）落在春節期間（2/14～2/22）者，1月31日後即可提前回診，請醫師開立處方箋，或持慢箋領取下個月藥品。

若民眾擔心春節期間藥物銜接不上，可以提前領藥，避免連假中斷用藥、影響病情。

健保署表示，為避免民眾用藥中斷之虞，健保開放持慢性病連續處方箋者可提前領藥。圖片來源 / 健保署Facebook

春節出國緊急就醫別擔心！可申請健保自墊費用核退

健保署提醒，許多民眾春節期間會出國旅遊或返鄉探親，若在健保有效期間內，於國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，必須立即就醫者，可依法申請健保自墊醫療費用核退。

春節期間，民眾可於國外門、急診治療當日起，或出院日起算6個月內，備妥申請書、醫療收據、診斷證明及護照出入境證明等文件，委託親友或郵寄至投保單位所在地的健保署分區業務組申請。

所需檢附的書據文件如下：

1. 醫療費用收據正本及費用明細（如非英文，應檢附中文翻譯）。

2. 診斷書或證明文件（如非英文，應檢附中文翻譯）。

3. 住院者，應付出院病歷摘要（如非英文，應檢附中文翻譯）。

4. 護照貼有相片頁、當次出、入境證明文件影本或服務機關出具證明（如為自動通關者，請註明於相片頁）。

5. 其他如公證驗證書。在中國地區住院天數≧5天者，醫療費用收據正本及診斷書需經公證、驗證。

健保署也表示，核退金額設有每季公告上限，民眾出國前可視需求自行加保海外突發疾病醫療險，以補足保障。有關每季上限金額請至健保署官網查詢，或洽健保諮詢服務專線0800-030-598（手機改撥02－4128-678）。

春節期間，民眾可於國外門、急診治療當日起，或出院日起算6個月內，備妥文件，申請核退費用。圖片來源 / 健保署Facebook

獎勵診所春節開診，除夕至初三加成100％

健保署指出，為因應春節9天連續假期就醫需求，2026年首度利用健保總額之其他部門經費擴大獎勵，設計加成幅度，鼓勵更多西醫基層診所於連假期間開診，讓民眾年節期間發生小病急症時，可即時獲得診療，避免小病湧入大醫院，減緩急診壓力。

加成規劃如下：

‧ 除夕至初三（2/16～2/19）：加成100％

‧ 初四及初五（2/20～2/21）：加成50％

‧ 小年夜、小年夜前一日及初六（2/14～2/15、2/22）：加成30％

急診、住診、護理及藥事費，春節加成100%

除了基層診所，健保署也針對醫院端提出春節加成方案。健保署指出，醫院急診、住診診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%，以鼓勵醫療院所春節期間提供醫療服務，並回應醫事人員在春節期間的付出。

健保署也提到，2026年春節獎勵方案中，規定醫院獎勵費用8成以上應分配予第一線人員，感謝醫療人員春節期間提供醫療照護、守護民眾健康。此外，此獎勵由健保署訂定方案並核發，醫療院所不需額外申報加成，以減輕醫療行政負擔。

2026年首度利用健保總額之其他部門經費擴大獎勵，鼓勵更多西醫基層診所於連假期間開診，讓民眾年節期間發生小病急症時，可即時獲得診療。圖片來源 / 健保署Facebook

通知鎖卡、匯款都是詐騙！健保署春節提醒3重點

春節連假期間詐騙風險升高，健保署提醒民眾：

1. 政府絕不會以電話語音、LINE或不明連結通知鎖卡、違規或要求匯款。

2. 若要發布健保相關通知，僅會透過蓋有印信的正式公文、政府專屬短碼簡訊 「111」，或寄件人結尾為「@nhi.gov.tw」的官方電子郵件通知民眾。

3. 春節期間，民眾若接獲可疑訊息，切勿點擊連結或提供個資。

如民眾有疑問，可於春節連假期間每日9～17時撥打健保諮詢專線0800-030-598或0800-030-598查證。

資料來源：健保署官網、健保署Facebook

