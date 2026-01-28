「過年又要被逼問就不敢回家」！陸男狂被催婚…壓力山大現抑鬱

農曆春節是闔家團圓歡喜的日子，但難免遇到被長輩逼問各種「生涯規劃」的場面，不少人因此備感壓力。近日，大陸江蘇淮安一名近30歲的陳先生因被雙親頻繁催婚，導致情緒低落出現抑鬱症狀。他坦承，「一想到過年又要被逼問，就有點不敢回去」。

陳先生因被父母頻繁催婚而壓力大。（示意圖／unsplash）

根據陸媒《荔枝新聞》，陳先生表示，自己性格比較內向，在與人聊天來往時常常無法好好表現，便遭父母責怪「做得不對、不夠好」。面對即將到來的農曆春節，陳先生說，「現在都快要過年了，一想到回家又要被家裡催，逼著問為什麼沒有結婚、為什麼沒有找對象，就有點不敢回去」。

不少網友對陳先生的心情相當有共鳴，紛紛留言表示，「催催催，單身不挺好的嗎」、「父母也真是的，得理解年輕人自己的想法」、「催婚能催出什麼好婚來」、「前幾天，就是因為這個事情，跟我爸吵了一架，好壓抑」。

對此，心理諮商師分析，催婚背後是父母焦慮的愛與年輕人自主價值觀的衝突，但粗暴的催促和批評容易引發反感。父母應該尊重子女的生活節奏，以理解、傾聽與支持取代說教和施壓，避免讓原本團圓的佳節變成心理負擔。

