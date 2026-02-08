過年及寒假期間兒少網路風險上升

在春節及寒假期間，兒少使用網路時間加倍，根據「臺灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」，兒少在非學習情境下使用網路時間平均每日達四‧六小時，春節及寒假期間缺少學校作息約束，使用網路時間可能增加二至三倍，同時增加兒少使用網路的風險。衛生福利部性影像處理中心統計，一一四年度平均每日有十八‧三件性影像遭違法散布，呼籲民眾若收到兒少性影像應不要觀看與轉傳，以免觸法。

衛生福利部提醒，兒少面臨的網路風險眾多，包括收到不當性影像、遭威脅恐嚇散布性影像，甚至被誘導拍攝或分享性影像等。依我國「兒童及少年性剝削防制條例」規定，拍攝、製造、下載、轉傳、儲存、付費觀覽兒少性影像都是刑事犯罪，分享兒少性影像就可能成為共犯，最重可處七年以下有期徒刑。

衛生福利部性影像處理中心統計，一一四年度平均每日有十八‧三件性影像遭違法散布，呼籲民眾若收到兒少性影像應不要觀看與轉傳，以免觸法，並應儘快向性影像處理中心進行線上檢舉或申訴；如有性影像相關疑問，也可撥打諮詢熱線02-6605-7373，或使用線上文字諮詢。

衛生福利部也提醒家長，應主動與孩子討論身體隱私權與自主權益，若發現孩子遭遇威脅恐嚇散布性影像情形，請以關懷代替責備，並儘速陪同至警局報案，提升孩子面對事件的勇氣與安全感。

此外，如有性影像移除下架需求，請與性影像處理中心聯繫；該中心365天全年無休，春節及寒假不打烊，每日上午9時至晚上10時都有專人受理性影像移除下架申訴。