過年叫車多30元！北北基計程車春節加成2/11上路

農曆春節即將來臨，為因應過年走春需求增加，自2月11日至2月22日止共計12天，北北基計程車春節加成運價每趟加收30元。 圖：新北市政府交通局／提供

[Newtalk新聞] 農曆春節即將來臨，為因應過年走春需求增加，自2月11日至2月22日止共計12天，北北基計程車春節加成運價每趟加收30元。新北市交通局指出，春節加成30元已納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步實施，瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告之春節運價收費。

新北市交通局表示，計程車春節加成30元、夜間(23時至6時)加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。

而交通局也特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，並張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查閱。

另外，交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處9千元至9萬元罰鍰。

春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。 圖：新北市政府交通局／提供

115年計程車春節運價。 圖：新北市政府交通局／提供