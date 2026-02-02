過年吃到撐不用怕胖！專家傳授「3天密技」：年後增肌減脂有機會

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，不少人最擔心的不是紅包縮水，而是收假後褲子扣不起來。減重醫師蕭捷健指出，過年期間增加的體重多半是水分與肝醣，只要善用「碳循環」飲食法，把握年後黃金3天執行，就能輕鬆將多出來的2公斤「清理掉」，甚至有機會透過策略性飲食達成增肌減脂。





面對過年期間難以抗拒的美食誘惑，蕭捷健說明，人體內其實有一個大約1000到2000大卡的臨時倉庫，身體就像一個過年期間塞滿年貨的暫存轉運站，民眾若發現體重上升，這「多出來的那2公斤不是脂肪，而是肝醣與水分」，只要能在3天內將其清空，這些熱量就只是身體的過客。蕭捷健進一步強調，要達成這項目標，必須採取「戰略性清倉」策略，也就是在除夕前2到3天先執行「低碳日」。

為何要在過年前先進行低碳飲食？蕭捷健解釋，這是為了預先把身體裡的肝醣倉庫排空。若現在就把倉庫塞滿，等到除夕夜那口米糕吃下去，「就像已經塞滿的捷運車廂還要擠進一個人，它會直接被擠出車外，變成脂肪」。因此，建議民眾在這2天應遠離米飯、麵條與水果，專注攝取植物性蛋白、白肉以及大量的綠色蔬菜，為即將到來的年夜飯預留儲存空間。





針對過年圍爐的飲食技巧，蕭捷健建議民眾若想控制血糖並快速獲得飽足感，應調整「進食順序」。邏輯上首選喝水，接著吃菜與肉，最後才吃飯和其他澱粉。蕭捷健分析，因為「可溶性纖維在胃裡吸水成膠其實很快」，先吃蔬菜鋪底會減緩澱粉進入腸道的速度。此外，「蛋白質啟動腸泌素（像GLP-1、PYY、CCK）大概10到20分鐘起跑」，後續飽足感會更明顯，所以把飯放在最後吃最為划算。





至於年後如何補救，蕭捷健提出了「３天黃金校正」計畫：





1.目標是趁那2公斤的肝醣尚未轉化為負擔前，「趕快把它們驅逐出境」。首先是全面回歸低碳飲食，攝取大量優質蛋白質與高纖蔬菜，讓身體倉庫重新進入盤點模式。





2. 利用喝水公式「（體重×40 500）」來計算每日飲水量，例如70公斤的成人一天需喝3300cc的水，藉此「幫你把多餘的鹽分跟水腫通通沖進馬桶裡」。





3. 重整生理節律，透過三餐定時定量，告知身體假期已結束，停止儲存模式。蕭捷健表示，如果在執行計畫的同時，能多走路或進行居家運動，收假時甚至可能比年前更瘦。

