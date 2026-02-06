過年吃多爆肥？醫：真正會變脂肪的是這種人 除夕前3天必做這1事

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

過年快到了，這是一段全台灣親戚集體失憶的時間。明明去年才問過你什麼時候結婚，今年會再問一次；明明去年才說你重，今年會繼續年糕夾到你的碗說：多吃點！

過年多出的2公斤 多半不是脂肪

減重醫師蕭捷健表示，我們都知道，過年最可怕的不是紅包縮水，而是收假後縮不進去的那件褲子。他說，過年多出來的那2公斤不是脂肪，而是肝醣與水分，很快就能清理掉。我們的身體裡有一個大約1,000到2,000大卡的臨時倉庫。你的身體就像一個過年期間塞滿年貨的暫存轉運站，如果你在3天內把它清空，它就只是個過客。

廣告 廣告

1、年前清倉

如果除夕那天我要大開殺戒，現在要做什麼？答案是：戰略性清倉！在除夕前2到3天，你必須先執行低碳日。

你的身體裡有一個肝醣倉庫，如果你現在就把它塞滿，除夕那口米糕吃下去，就像已經塞滿的捷運車廂還要擠進一個人，它會直接被擠出車外，變成脂肪！所以，這兩天請離米飯、麵條、水果遠一點。你要專注吃植物性蛋白、白肉和大量的綠色蔬菜。

2、進食順序

過年圍爐怎麼吃？想控血糖又想比較快有飽感的話，邏輯上會選：水、菜、肉、飯和其他澱粉最後。

可溶性纖維在胃裡吸水成膠其實很快，先鋪底會讓澱粉進場變慢。蛋白質啟動腸泌素（像GLP-1、PYY、CCK）大概10到20分鐘起跑，後面更明顯，所以把飯放最後最划算。

3、三天黃金校正

目標很簡單：趁那2公斤的肝醣還沒變成負擔前，趕快把它們驅逐出境。

．全面回歸低碳飲食：攝取大量優質蛋白質與高纖蔬菜，讓你的身體倉庫重新進盤點模式。

．洗車模式：每日飲水量公式 =（體重×40+500）。如果你70公斤，一天要喝3,300cc。幫你把多餘的鹽分跟水腫通通沖進馬桶裡！

．重整生理節律：三餐定時定量，讓身體知道假期已經結束，停止儲存模式，找回原本的節奏。

收假不只穿得下褲子 狀態還可能比年前更好

如果你按照計畫執行，多吃的時候也多走路、甚至做點居家運動，搞不好收假那天，你比年前還增肌減脂了！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·黑咖啡、無糖茶怎麼喝最燃脂？醫揭「3大黃金時機」 喝錯等於白喝

·同樣吃麵包，為何你胖他不胖？減重醫解答：差在「這3件事」 很多人都吃錯時間