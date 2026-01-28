過年吃藥不吉利？ 藥師揭慢性病反彈效應恐害緊急送醫 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年農曆春節假期長達九天，不少人都安排好要外出、走春，國內外旅遊，部分長輩甚至迷信「過年吃藥不吉利」，於是自行減藥或停藥，造成血壓飆高、血糖失控，而緊急就醫。藥師強調，慢性病治療必須長期穩定控制，一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔，因此春節用藥一定要謹守「記得吃、不少吃、注意吃」的用藥安全三大原則。

台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷指出，想要落實「記得吃」，建議善用手機鬧鐘或提醒工具，避免因外出拜年或旅遊行程繁忙而忘記吃藥；其次是「不少吃」，切勿自行減藥或停藥，他指出，慢性病控制是長期抗戰，隨意調整藥量可能讓病情惡化。

最後，還要注意的是「注意吃」，因為過節飲食豐盛，團圓餐敘、進補習慣普遍，務必留意食物與藥物的交互作用。

沈逸婷提醒，酒精不宜與藥物同時服用，尤其止痛藥、降血糖藥及鎮靜安眠藥絕對不能配酒吃，此外，橘子、葡萄柚等柑橘類水果，會影響肝臟代謝藥物的酵素，服用降血壓或降血脂藥物的慢性病友應避免大量食用，以免藥物濃度過高增加中毒風險。還有常見的當歸、人參等補品，也可能與抗凝血藥物產生交互作用，增加出血機率也要多小心。

有拿慢性處方箋的民眾也不能錯過領藥時間，配合健保署，各大醫院都提供慢性病人春節提前領藥政策，民眾如果連續處方箋領藥日期落在春節的2月16日到21日（除夕至初五），可提前在1月31日起開始領取慢箋藥品，確保藥品不中斷。

照片來源：台中慈濟醫院提供

