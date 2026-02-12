過年吃鍋味道纏身？全新Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物保持絕佳狀態
【記者張嘉誠／綜合報導】
農曆春節將至，圍爐、走春、拜年行程滿檔，大家都想穿上精心準備的「戰袍」亮麗登場，但吃完火鍋燒肉、外出聚餐後，大衣和套裝往往立刻吸附食物與油煙味；遇到連假沒時間洗、乾洗店也未必營業，衣物異味與皺褶就成了最難解的年節困擾。
看準「年節護衣」與「日常精緻化」需求，Panasonic推出全新時尚美型電子衣櫥，主打一機完成消臭、除皺與烘乾，如同家中全年無休的私人衣物管家，讓連假期間也能天天穿上乾爽清新的衣物，為自己招來滿滿人氣與好運。
救援術一：聚餐吃鍋也不怕沾味
針對年節最常見的油煙異味，電子衣櫥搭載業界唯一nanoe
X48兆除菌消臭行程，透過釋放每秒48兆個OH氫氧離子以及高效循環系統，深入纖維分解頑固異味分子，不只是外套，連不易水洗的特殊材質衣物、皮革配件或精品包款也能獨立護理；不以香味掩蓋、而是從源頭改善氣味。同時，衣物若因久坐、收納或受潮變皺，也可使用高溫蒸氣除皺行程，讓纖維回復平整彈性；搭配折褲架，西裝褲也能重點壓燙，省去傳統熨燙的繁瑣。
救援術二：年節行頭與健康防線一次到位
春節南來北往、人潮密集，許多人也在意把病菌帶回家。電子衣櫥被視為「回家的第一道防線」，透過nanoe
X48兆行程協助衣物除菌、抑制病毒。再加上雙層空間與彈性掛架設計，除了外套，也能放入安全帽、圍巾手套、絨毛玩偶等不易清洗或易變形的物品一起護理，讓全家更安心。面對台灣冬季濕冷、冬衣難乾的問題，機身採用Heat Pump熱泵除濕式烘乾，以約65°C溫風溫柔烘乾，降低高溫傷衣、縮水風險；搭配蒸氣除皺，更能讓受潮扁塌的衣物恢復蓬鬆並同步撫平摺痕。
救援術三：45cm窄身美學，小坪數也能擁有精品更衣間
對重視居家風格的人來說，家電顏值與空間適配同樣關鍵。Panasonic以僅45cm窄身設計，能靈活放入玄關、更衣室或臥室畸零角落；黑鏡面外觀在待機時就是一面高質感全身鏡，還能藉鏡面反射延伸視覺、提升空間質感。機內採免接水管設計，內建水箱方便加水與排水，濾網也好拆好清潔，日常保養更省力。
從即時消臭除皺、除菌烘乾，到兼顧美型與小宅收納，Panasonic鏡面黑電子衣櫥以功能與外型一次滿足年節與日常所需，讓衣物保養不再被時間與天氣綁架。從這個農曆新年開始，不用再煩惱每天返家的衣物保養與收納問題，通通交給「電子衣櫥」這位智慧管家，隔天出門就以乾爽潔淨的衣物，亮麗自信迎接嶄新的一天。
Panasonic 電子衣櫥：https://www.panasonic.com/tw/consumer/washing-machine/e-wardrobe/n-r600ar-x1.html
