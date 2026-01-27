過年哪裡還有藥局開？藥師公會教你1秒查 務必先做這事再出門

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆春節來臨，連假期間天氣變化大、聚餐頻繁，感冒、腸胃不適、慢性病藥品不足等狀況特別常見。不少民眾一遇到身體不舒服，第一時間卻卡在「不知道哪裡還有藥局開」。

健保快易通即時查詢 搭配教學影片快速上手

藥師公會全國聯合會表示，每到春節都會接到許多民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢。為協助民眾快速掌握附近營業藥局資訊，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，開啟健保快易通 App → 醫療查詢 → 就醫院所查詢（清單）→ 選擇「特約藥局」，即可查看附近藥局名單及回報的營業時段。

系統是參考 電話再確認更保險

藥師公會全聯會發言人黃彥儒提醒，健保快易通系統所顯示的營業資訊，為藥局事前回報資料，實務上仍可能因人力調度或臨時狀況導致營業時間有所變動，建議民眾依系統查詢到藥局後，出發前先撥電話確認實際營業情形，再前往較為保險。

藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、也最即時的健康守門員。春節期間若有用藥相關需求，皆可向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，陪伴民眾安心過好年，落實「藥師在的地方，就是安心的所在」。

