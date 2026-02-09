過年回家別顧聊天！觀察長輩「吃飯5細節」能救命：中風危機現形

農曆春節到，最讓人期待的，莫過於返鄉和久未見面的父母、爺爺奶奶、外公外婆團圓。只是，久違的相聚別只顧著歡笑，許多子女常因「看起來還很健康」，而忽略老化是悄悄進行的。研究指出，65歲以上長輩若因牙口不佳、食慾下降而出現營養不良、老人厭食症，失能風險竟高達40％，絕非小事。

日本營養師川鍋仁美就分享一份給子女的健康指南，過年返鄉和親友歡聚時，不妨多觀察餐桌上的小細節，看見長輩身體發出的求救訊號。透過小小的飲食調整不只能省下未來的醫療費，更能換來父母平安、健康的晚年笑容。

注意點1：留意長輩一天吃幾餐、吃什麼

許多長輩認為「現在胃口小，一天吃兩餐就很飽了」，小心這正是健康危機的開始。川鍋仁美營養師長期追蹤高齡者營養時發現，許多自認「吃得很飽」的長輩，往往是早餐跟午餐合併，或是早餐只喝一杯咖啡、午餐只吃一個甜麵包。這不僅導致熱量不足，更讓守護肌肉量的蛋白質攝取量慘跌。

【搶救高齡營養清單】

少量多餐為原則：即便習慣一天兩餐，也建議在兩餐之間，加入優格、香蕉或一杯牛奶，維持一天三餐的規律。

甜麵包不如飯糰：很多長輩愛吃鬆軟的紅豆麵包、克林姆麵包，但這些多半由大量精緻糖、油脂組成。建議至少換成「飯糰」搭配海苔、肉鬆、起司、火腿等材料，再配顆水煮蛋，不僅有飽足感，還能補充礦物質與蛋白質。

注意點2：長輩是不是只吃軟的東西？

許多人年紀漸長牙口漸漸變得不太好，如果發現爸媽開始只挑軟食（如粥、麵線）吃，不僅要小心營養不良，增加失能風險，遲遲不管更可能加速認知功能下滑！

日本研究更發現，因缺牙而無法正常咀嚼的人，失智症風險最高可增加1.9倍。原來，當咀嚼功能下降，負責咀嚼與感覺的腦神經刺激減少，竟可能因此逐漸萎縮。不妨主動關心長輩上一次看牙醫是什麼時候，掌握牙口現況，別讓一句「怕麻煩」，成了健康退化的絆腳石。

注意點3：長輩平常水喝多少？

「不渴幹嘛喝？」、「喝多了一直跑廁所很累。」這兩句話是最常見的少喝水理由。但冬天空氣乾燥，加上長輩對口渴的敏感度降低，很容易陷入脫水危機，不僅會引發便秘，嚴重時甚至會導致電解質失衡，讓人感到疲倦、頭暈，甚至血液會變得太濃稠而增加中風、心肌梗塞風險！

【高齡長輩補水留意SOP】

定時定量：在起床、餐間、用餐時、洗澡後、睡前等5大時間點補充水分

整天補充：整天至少喝水7～8次，每次1杯。

目標設定：每日水分建議量為1.5至2.0公升。

有運動，流汗，天氣熱時需額外補充更多水分。

注意點4：是不是吃太多零食？

其實，吃零食不一定是壞事。川鍋仁美指出，適當的點心不僅能提升進食樂趣，也有助補足三餐攝取不足的營養。但需特別留意三大地雷：「用甜食取代正餐」、「血糖偏高卻只吃甜食」，及「血壓高卻大量攝取高鹽零食」，都可能讓三高問題雪上加霜。

不妨趁過年，重新檢視長輩的零食選擇。擁有日本營養師資格的料理研究家荻野恭子便分享，103歲的母親正是透過豆類、芝麻、堅果等健康零食，養成長壽體質。此外，70％黑巧克力、優格、水果、魷魚乾等有是營養師等專家推薦的好選擇。

注意點5：長輩是不是常嗆到

最讓子女心驚膽跳的，莫過於長輩吃飯、喝水時的嗆咳。「只是喝太快啦！」長輩或許會這樣掩飾，但這其實是吞嚥功能退化的警訊。一旦液體、食物誤入氣管，細菌也可能隨之進入肺部，造成致命的「吸入性肺炎」。

如果觀察到長輩常常嗆到，除了諮詢醫師、語言治療師等專家外，善用增稠劑也是救星之一。川鍋仁美更分享臨床經驗，許多長輩一開始會排斥，但嘗試過「勾芡後的茶」發現口感滑順且不再嗆咳後，接受度會大大提升，降低意外風險。



