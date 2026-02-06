過年回家最怕被問哪些事？ 排名曝光 第1名一問就想逃





農曆春節即將來臨，吃「團圓飯」時，親友齊聚話家常，最擔心親友們追問什麼私人話題？yes123求職網特地進行「馬年過年計畫與新春消費調查」，結果在今天（6）日正式出爐，其中上班族最怕被問的話題，就是「薪水多少？」

根據yes123求職網的調查，如果今年過年與家人、親戚聚會，「最怕」被他（她）們問到什麼問題呢？在可複選情況下，位居前五大「難題」包括：「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(45.1%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(44%)、「年終獎金幾個月啊？」(43%)，以及「有沒有正在交往的對象啊？」(39.2%)、「打算什麼時候結婚？」(38.2%)。

廣告 廣告

其餘也令人「害怕」又「尷尬」的提問，還有以下這些：「買房子了沒？買車了沒？」(37%)、「要不要幫妳(你)介紹男(女)朋友？」(32.9%)、「打算什麼時候生小孩？」(31.9%)，以及「工作(公司)穩不穩定？老闆(主管)人好不好？」(30.7%)、「工作太忙，變胖(瘦)了啊？」(29.2%)。

每逢春節連假期間，最令上班族煩惱的事情，在可複選情況下，前五名分別是：「發紅包的對象與金額多寡」(42.2%)、「景點與餐廳總是人擠人」(41.1%)、「和親戚的人際互動」(40.1%)，以及「連假開銷超出預算」(39%)、「到處塞車與找停車位的問題」(37.8%)。

至於六到十名，又分別為：「作息不正常，難收心」(30.2%)、「體重變胖」(29.1%)、「返鄉、返家的通勤時間」(25.2%)，以及「生病、受傷、吃壞肚子」(24.2%)、「拜拜的習俗太多、不清楚規矩」(23.1%)。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



年終平均3.7萬！ 23％自認領不到 員工不考慮跳槽「至要少9萬」

晶華營收、年終創新高！ 員工全嗨翻 最高7.1個月

領完年終發現被扣錢？ 國稅局解惑：超過「這金額」扣5%