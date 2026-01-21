過年回鄉被廣播點名！劉冠廷變吉祥物 被問二胎鬆口吐心情

記者林汝珊／台北報導

劉冠廷20日以家扶基金會寄養家庭代言人身分出席記者會，分享近況，表示雖然今年一口氣主演兩部賀歲片《雙囍》、《功夫》，行程滿檔，但他仍照例返鄉與家人團圓，吃年夜飯，笑說自己現在幾乎成了村里吉祥物，輪流跟大家合照。

劉冠廷透露，每年大年初一到廟裡拜拜時，廟方主委還會廣播通知「劉冠廷來拜拜了！」更笑說有些人除夕夜就先到他家看看在不在，搞不好老婆也一起加入合照行列。

劉冠廷被問二胎吐心情。（圖／家扶基金會提供）

劉冠廷兒子「小太陽」即將滿2歲，表示對小東西特別有興趣，「去動物園不看動物，反而研究牌子上的螺絲，還曾撿了一根樹枝，很認真地說要送給我，我就真的把它收進公仔櫃。」

劉冠廷坦言曾與孫可芳討論過是否加入寄養行列，「會想要不要給小太陽一個伴，但寄養真的不是容易的事，付出很多心力。」至於生第二胎，他也直言仍在審慎思考中，「照顧小孩真的很辛苦，一不留神就可能受傷。」

