過年國旅房價破萬！網友列3大理由嘆「窮人只配出國」

一名網友在Dcard發文分享，原本計畫趁著農曆春節帶家人到東部走走，豈料打開訂房網站查詢住宿價格後，發現一晚要價6000至8000台幣，嚇得默默關掉視窗，轉而開始搜尋飛往日本的機票資訊。

網友在DCARD抱怨，她查詢除夕到初三期間的房價，發現阿嬤家改建的民宿一晚就要6000至8000元。（示意圖／pexels）

該名網友在文中感嘆，「我發現一個很殘酷的事實：現在的台灣，是有錢人在玩的，我們這種窮人，只配出國。」她進一步分析目前國內旅遊面臨的三大困境，首先就是令人訝異的住宿費用。她查詢除夕到初三期間的房價，發現阿嬤家改建的民宿一晚就要6000至8000元，稍微有設計感的商旅則要破萬元，至於星級飯店更是誇張，光是兩晚的價格就能飛到東京。

除了高昂的住宿成本，原PO也提到觀光景點的消費問題。她指出許多攤商會把觀光客當盤子，老街美食幾乎都重複，價格卻一年比一年更貴，反觀去日本吃拉麵或定食，可能比台灣百貨公司美食街便宜，實際生活旅遊感受也差很多。

原PO更直言，國內旅遊業者的經營模式根本是「殺雞取卵」。她表示有許多業者到了連假就會哭喊「沒人、住房率低」，並要求政府補助，但問題是住宿費降不下來、品質也沒有提升。她強調同樣的預算出國，得到的快樂是倍數成長，留在台灣卻總是塞車、人擠人，「大家不是不愛台灣，是愛不起啊！」

經過與家人討論後，原PO決定過年期間先不出門國旅，把錢省下來等到年後再請假去日本旅遊。她也好奇詢問其他網友，是否有人和他們一樣因為房價放棄國內旅遊。

貼文引發熱烈討論，不少網友紛紛表示認同。有人留言表示，「關子嶺飯店費用，跟日本看著雪景泡溫泉的飯店費用一樣，關子嶺有什麼景」、「因為旅遊業這兩年難做，所以房間一晚調漲為兩萬，活該國旅沒人玩」、「我們家之前都會去住日月潭景觀飯店，一晚大概2萬多」、「蠻好奇一堆人說國旅很貴，阿連假的國道怎麼還塞車塞成那樣」。

不過也有網友提出不同看法，認為「冬天飛日本的機票沒有比較便宜就是了」、「但你拿台灣連假期間跟日本淡季比呀…其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴。」、「cp值問題，我相信大部分人都覺得一樣的錢幹嘛不出國，甚至更貴也沒關係。而且在台灣還要注意一堆測速照相什麼的根本讓人就沒興致啊。」

