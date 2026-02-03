過年圍爐少了曹西平！龍千玉悲傷激動淚崩「心缺了一塊」

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲3日一同逛春聯大街。（豪記唱片提供）

龍千玉3日攜手豪記唱片同門歌手謝金晶、楊哲與陳淑萍一身喜氣洋洋的逛春聯大街，選購馬年開運掛飾，開心迎接好彩頭。龍千玉先前送別情同家人的曹西平，憶起曹西平過去都會去她家一起過年圍爐，如今已成回憶，她忍不住難過淚崩，心好像缺了一塊，「真的很突然，會告訴自己正向思考，我覺得他已經變成天使了。」

龍千玉大讚曹西平是很有智慧的人，在生前早已打點後身後事，不讓身旁的人操心，透露曹西平為人很溫暖，之前去她家過年時，一定會包紅包給她姪子、姪女等家人，全家大小都很歡迎他的到來，不過這幾年曹西平比較少到她家，「他會覺得我們家氛圍太熱鬧，他後期喜歡自己在家，一人吃、全家飽。」

龍千玉近日推出新專輯《戲夢》、4月登場的「男人情女人心」演唱會，馬年開春即雙喜臨門，讓龍千玉感恩的笑說真是很感恩，人生的夢想能都實現，年前通告滿檔，有如蠟燭兩頭燒，雖然很忙碌，但看著計劃步步的進行，真的好開心。

一向很重視儀式感，龍千玉開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心。

