過年圍爐當皇帝! 圓山飯店推出年菜宮廷豪華套組

生活中心／陳佳侖 、張皓宇 台北報導

新的一年即將到來，圍爐餐桌也成了各大飯店餐廳的主要戰場，圓山飯店今年主打豪華的宮廷年菜，提前預購萬元有找，華國飯店則強調，年菜不漲價，早鳥更享有9折優惠。

鮑魚、干貝、大蝦、生蠔滿滿一大盆，象徵生意興隆發大財的"滿漢盆菜"，充滿喜氣。

加入鮑魚、花膠、老母雞在鍋中細火慢熬，燉出濃郁膠質，光是用看得就讓人口水直流。

高雄圓山飯店主廚 劉政良：「湯底是用老母雞，高雄圓山飯店主廚劉政良，金華火腿等食材，高雄圓山飯店主廚劉政良，下去熬煮六個小時，高雄圓山飯店主廚劉政良，然後它的海味跟膠質，高雄圓山飯店主廚劉政良，會融合在湯裡面。」

廣告 廣告

過年圍爐戰開打！ 圓山飯店推宮廷豪華套組 華國飯店、萬麗酒店推早鳥優惠

滿漢盆菜。（圖／民視新聞）還有這道用慈禧太后晚年最愛的九環醬汁製作的"九環醬珍珠糯米飯"。

圓山飯店宴會廳主廚 李湘華：「它是慈禧最喜歡吃的宮廷祕醬，所以我們選用鮑魚絲金華火腿，還有一些海味，十一種的食材分別處理，小火慢熬十幾個小時，它有豐富的醬香味非常特別。」

農曆年即將到來，台北圓山飯店攜手旗下六大名廚，打造豪華宮廷式年菜。

過年圍爐戰開打！ 圓山飯店推宮廷豪華套組 華國飯店、萬麗酒店推早鳥優惠

各大飯店年菜優惠。（圖／民視新聞）圓山飯店總經理 方遠懷：「我們自己本部來講，圓山飯店總經理方遠懷，有個15%的成長，圓山飯店總經理方遠懷，因為我們也有限量的關係，圓山飯店總經理方遠懷，我們認為來講大概金額來講，圓山飯店總經理方遠懷，應該800萬到1000萬（業績）。」

除了，圓山飯店原價11630的"馬上團員富貴套組"，1月底前預購，享萬元有找的超殺折扣。

華國飯店，強調五款年菜不漲價，早鳥還享有九折優惠，萬麗酒店外帶年菜，則是1/15前預購"五福臨門"年菜組合，享一千元優惠，各大飯店紛紛祭出年菜優惠，宣布圍爐戰正式開打。

原文出處：過年圍爐戰開打！ 圓山飯店推宮廷豪華套組 華國飯店、萬麗酒店推早鳥優惠

更多民視新聞報導

林道遠《姊妹亮起來》千萬經紀人揭房市心法！預測2026房市恐微幅下修

朗齊生醫全面改組！新抗癌藥LXP109及代謝疾病產品LXP103即將進入高成長期

酒精也殺不死！這病毒「一人中招、整群淪陷」症狀、防範一次看

