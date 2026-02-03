過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

過年宅家必囤零食飲料懶人攻略！（圖片來源：Yahoo購物中心）

農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！

1. 熱銷話題！海底撈 台灣版本 清油麻辣鍋底(110公克x2)

原價109元，特價79元，售完為止👉點我購買

還記得以前想吃海底撈，總要提前訂位、排隊等候，好不容易坐下來，光是點餐就要花上好一陣子，現在不一樣了！這次要推薦給大家的是超熱銷的「海底撈台灣版清油麻辣鍋底」，一盒裡面有兩包鍋底，份量剛剛好適合小家庭圍爐，清油湯底喝起來不油膩，麻辣層次分明，香麻帶勁卻不會辣到受不了，就連平常不太敢吃辣的長輩也能接受，只要備好新鮮食材，把海底撈鍋底放進鍋裡加水煮滾，那熟悉的麻辣香氣瞬間就在家裡蔓延開來，現在特價只要79元，這個價格比去餐廳吃一次還划算太多了，「揪愛Mei」要提醒大家，這款是售完為止的限量優惠，手腳要快，趁著過年前趕快囤個幾盒，想吃隨時都能煮，讓你的年夜飯餐桌立刻升級成名店等級！

超熱銷的「海底撈台灣版清油麻辣鍋底」，現在特價只要79元！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.市場最低價！OREO x 可口 迎春綜合捲心酥禮盒

199元，開幕慶結帳享9折👉點我購買

過年走春拜年，最怕臨時要帶伴手禮卻想不到要買什麼，話題度很高的「OREO x 可口 迎春綜合捲心酥禮盒」，平價又好看，就是不少人過年前囤貨的首選，一次集結經典OREO風味與可口捲心酥，酥脆外皮搭配濃郁內餡，大人小孩都能接受，不用擔心口味太甜或太膩，加上喜氣的迎春包裝，本身就很有年節氛圍，不論是拜訪親友、公司團拜，還是家裡當作零食備著都很適合，現在開幕慶期間只要199元，結帳還能再享9折優惠，價格親民、份量又足，難怪被不少網友列入「過年必買零食清單」，手腳慢一點還真的會被掃光。

OREO x 可口 迎春綜合捲心酥禮盒平價又好看，送禮自用兩相宜！（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.市場最低價！星巴克 大吉大利新春禮盒88g

原價390元，特價349元👉點我購買

過年走春拜訪親友，最怕空手上門失禮數，這時候提著一盒星巴克禮盒，立刻讓你的伴手禮層次大大提升，「揪愛Mei」這次要大推的是「星巴克大吉大利新春禮盒」，這款禮盒的新春包裝設計真的太討喜了，一看就知道是專為農曆新年打造的限定款，拿在手上整個人都喜氣洋洋，送給同事朋友也很有面子，大家收到都會覺得你很用心，原價390元，現在市場最低價特價349元，直接現省41元，這個價格在市面上絕對找不到更便宜的了，「揪愛Mei」偷偷說，現在還有開幕慶結帳享9折的優惠，等於可以用314元左右的超殺價格帶走，根本是佛心來著，不管是要囤貨送禮還是自己吃，都建議趁現在趕快入手！

「星巴克大吉大利新春禮盒」年味十足又好吃！（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.折扣%最多！盛香珍 吉祥大三元禮桶950g/桶

原價720元，特價539元，指定品禮盒區8折起👉點我購買

過年圍爐最熱鬧的時刻，就是全家人窩在沙發上看電視、嗑瓜子、吃零食的時候，「揪愛Mei」推薦的先備好「盛香珍吉祥大三元禮桶」，裡面有受歡迎的開心果、香瓜子、南瓜子，台灣老字號品牌，品質有保證，吃起來安心又放心，最讓小編「揪愛Mei」開心的是這次的折扣幅度，特價只要539元，是這次推薦商品中折扣最多的，等於直接現省181元，根本是過年送給自己的大紅包啊，而且現在購買還有指定品禮盒區8折起的活動，多買幾桶更划算，不管是家裡自己吃、招待客人,或是送禮給親友，這一桶絕對讓你面子裡子都顧到，快跟著「揪愛Mei」下單，把年節氣氛拉好拉滿！

台灣老字號「盛香珍吉祥大三元禮桶」，這次折扣很深必下單！（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.熱銷話題！炳叔烤玉米 不用啃烤玉米粒(8包/200g/盒)

原價305元，特價288元，售完為止👉點我購買

過年最怕遇到的狀況，就是準備的零食小孩不愛吃、大人覺得太甜，結果剩一大堆，這時候就需要那種老少咸宜的涮嘴零食，超夯的「炳叔烤玉米不用啃烤玉米粒」甜甜鹹鹹、越嚼越香的滋味，不管幾歲都會愛，吃起來香脆可口又不會太硬，就連牙口不好的長輩也能輕鬆享用，一顆顆金黃色的玉米粒，看起來就很誘人，吃起來更是涮嘴到不行，一包開了根本停不下來，現在特價288元，CP值真的超高，賣完就沒了，建議喜歡的朋友趁早下單，讓你的過年零食櫃多一款全家都愛的好選擇！

「炳叔烤玉米不用啃烤玉米粒」甜甜鹹鹹、越嚼越香的滋味，是老少咸宜的涮嘴零食！（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.市場最低價！美研社 玫瑰花果茶PET400mlx24入/箱

原價699元，特價499元👉點我購買

過年聚在一起，怎麼能少了飲料，長輩不喜歡氣泡飲、小孩又不能喝含咖啡因的飲料，偏偏大家聊天一聊就是一下午，桌上沒點好喝的飲料總覺得少了什麼，推薦美研社的「玫瑰花果茶」，主打使用真實玫瑰萃茶、不添加茶葉，因此不含咖啡因，大人小孩都能放心喝，入口是微酸微甜的果香，尾韻帶著淡淡玫瑰花香，不會膩口，冰冰喝特別順，配零食、甜點或火鍋都很搭，重點是一整箱24瓶，放在家裡隨時拿來招待親友剛剛好，現在特價只要499元，等於一瓶不到21元，CP值相當高！

美研社的「玫瑰花果茶」現在特價只要499元。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.電商平台獨家！茶裏王 四季春茶600mlX24入/箱_1+1組合(共2箱)

原價1,200元，特價938元👉點我購買

冰箱裡的飲料永遠不嫌多，尤其是那種「打開就能喝、喝了不會膩」的茶飲，當然要趁著過年優惠大囤貨，「揪愛Mei」這次要推的就是便利商店熱賣的「茶裏王四季春茶1＋1組合」，一次直接給你兩箱、共 48 瓶特價只要938 元，CP 值高到不囤真的說不過去，重點是它主打單細胞生茶萃取技術，喝起來清爽回甘，沒有糖、沒有香料，口感就像現泡的四季春茶一樣自然順口，不管是配火鍋、零食，還是飯後解膩都很適合。

茶裏王四季春茶1＋1組合，CP 值高到不囤真的說不過去！（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.熱銷話題！義大利Giacobazzi 0酒精香檳飲

原價700元，特價350元👉點我購買

過年少不了一點儀式感，不一定要喝酒，但一定要有「舉杯」的感覺，無論是除夕夜圍爐、初二回娘家，還是親友來訪聊天，桌上如果能多一款看起來有質感、喝起來又沒負擔的飲品，整個氣氛立刻升級，「揪愛Mei」這次私心推薦的是來自義大利、擁有 111 年歷史的Giacobazzi賈柯巴齊0酒精香檳飲，以紅葡萄為基底，搭配細緻氣泡，入口清爽順口，帶有淡淡果香與微甜層次，喝起來就像香檳般優雅，卻完全不含酒精，大人小孩都能安心享用，不論是倒進香檳杯拍照，還是直接開瓶分享，都很有過年氛圍感，現在原價700元，特價只要350元，等於半價入手，想營造年節儀式感又不想傷荷包，這款真的很可以，也難怪成為近期熱銷話題款！