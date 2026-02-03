過年在家吃最好！火鍋、零食、飲料一次備齊 網友最愛清單曝光｜「揪愛Mei」推薦
農曆過年放長假，不想人擠人、不想排餐廳，更不想煮完還要洗一堆碗，宅在家追劇、聊天吃零食才是最療癒的事，煮一鍋熱呼呼的火鍋、桌上擺滿零食飲料，想吃就吃、想躺就躺，才叫真正的過年，尤其這幾年越來越多人選擇「圍爐簡單吃」，不用大魚大肉，只要口味好吃、價格實惠，一樣能吃得很有年味，也難怪每到年前，各種火鍋湯底、零食禮盒、飲料箱都會被掃貨一輪，這次「「揪愛Mei」」就幫大家整理好一份「過年在家吃好喝滿」的懶人清單，從鍋底、零食到飲料通通幫你配好，重點是價格甜、份量足，現在下單剛剛好，過年直接開箱開吃！
1. 熱銷話題！海底撈 台灣版本 清油麻辣鍋底(110公克x2)
原價109元，特價79元，售完為止👉點我購買
還記得以前想吃海底撈，總要提前訂位、排隊等候，好不容易坐下來，光是點餐就要花上好一陣子，現在不一樣了！這次要推薦給大家的是超熱銷的「海底撈台灣版清油麻辣鍋底」，一盒裡面有兩包鍋底，份量剛剛好適合小家庭圍爐，清油湯底喝起來不油膩，麻辣層次分明，香麻帶勁卻不會辣到受不了，就連平常不太敢吃辣的長輩也能接受，只要備好新鮮食材，把海底撈鍋底放進鍋裡加水煮滾，那熟悉的麻辣香氣瞬間就在家裡蔓延開來，現在特價只要79元，這個價格比去餐廳吃一次還划算太多了，「揪愛Mei」要提醒大家，這款是售完為止的限量優惠，手腳要快，趁著過年前趕快囤個幾盒，想吃隨時都能煮，讓你的年夜飯餐桌立刻升級成名店等級！
2.市場最低價！OREO x 可口 迎春綜合捲心酥禮盒
199元，開幕慶結帳享9折👉點我購買
過年走春拜年，最怕臨時要帶伴手禮卻想不到要買什麼，話題度很高的「OREO x 可口 迎春綜合捲心酥禮盒」，平價又好看，就是不少人過年前囤貨的首選，一次集結經典OREO風味與可口捲心酥，酥脆外皮搭配濃郁內餡，大人小孩都能接受，不用擔心口味太甜或太膩，加上喜氣的迎春包裝，本身就很有年節氛圍，不論是拜訪親友、公司團拜，還是家裡當作零食備著都很適合，現在開幕慶期間只要199元，結帳還能再享9折優惠，價格親民、份量又足，難怪被不少網友列入「過年必買零食清單」，手腳慢一點還真的會被掃光。
3.市場最低價！星巴克 大吉大利新春禮盒88g
原價390元，特價349元👉點我購買
過年走春拜訪親友，最怕空手上門失禮數，這時候提著一盒星巴克禮盒，立刻讓你的伴手禮層次大大提升，「揪愛Mei」這次要大推的是「星巴克大吉大利新春禮盒」，這款禮盒的新春包裝設計真的太討喜了，一看就知道是專為農曆新年打造的限定款，拿在手上整個人都喜氣洋洋，送給同事朋友也很有面子，大家收到都會覺得你很用心，原價390元，現在市場最低價特價349元，直接現省41元，這個價格在市面上絕對找不到更便宜的了，「揪愛Mei」偷偷說，現在還有開幕慶結帳享9折的優惠，等於可以用314元左右的超殺價格帶走，根本是佛心來著，不管是要囤貨送禮還是自己吃，都建議趁現在趕快入手！
4.折扣%最多！盛香珍 吉祥大三元禮桶950g/桶
原價720元，特價539元，指定品禮盒區8折起👉點我購買
過年圍爐最熱鬧的時刻，就是全家人窩在沙發上看電視、嗑瓜子、吃零食的時候，「揪愛Mei」推薦的先備好「盛香珍吉祥大三元禮桶」，裡面有受歡迎的開心果、香瓜子、南瓜子，台灣老字號品牌，品質有保證，吃起來安心又放心，最讓小編「揪愛Mei」開心的是這次的折扣幅度，特價只要539元，是這次推薦商品中折扣最多的，等於直接現省181元，根本是過年送給自己的大紅包啊，而且現在購買還有指定品禮盒區8折起的活動，多買幾桶更划算，不管是家裡自己吃、招待客人,或是送禮給親友，這一桶絕對讓你面子裡子都顧到，快跟著「揪愛Mei」下單，把年節氣氛拉好拉滿！
5.熱銷話題！炳叔烤玉米 不用啃烤玉米粒(8包/200g/盒)
原價305元，特價288元，售完為止👉點我購買
過年最怕遇到的狀況，就是準備的零食小孩不愛吃、大人覺得太甜，結果剩一大堆，這時候就需要那種老少咸宜的涮嘴零食，超夯的「炳叔烤玉米不用啃烤玉米粒」甜甜鹹鹹、越嚼越香的滋味，不管幾歲都會愛，吃起來香脆可口又不會太硬，就連牙口不好的長輩也能輕鬆享用，一顆顆金黃色的玉米粒，看起來就很誘人，吃起來更是涮嘴到不行，一包開了根本停不下來，現在特價288元，CP值真的超高，賣完就沒了，建議喜歡的朋友趁早下單，讓你的過年零食櫃多一款全家都愛的好選擇！
6.市場最低價！美研社 玫瑰花果茶PET400mlx24入/箱
原價699元，特價499元👉點我購買
過年聚在一起，怎麼能少了飲料，長輩不喜歡氣泡飲、小孩又不能喝含咖啡因的飲料，偏偏大家聊天一聊就是一下午，桌上沒點好喝的飲料總覺得少了什麼，推薦美研社的「玫瑰花果茶」，主打使用真實玫瑰萃茶、不添加茶葉，因此不含咖啡因，大人小孩都能放心喝，入口是微酸微甜的果香，尾韻帶著淡淡玫瑰花香，不會膩口，冰冰喝特別順，配零食、甜點或火鍋都很搭，重點是一整箱24瓶，放在家裡隨時拿來招待親友剛剛好，現在特價只要499元，等於一瓶不到21元，CP值相當高！
7.電商平台獨家！茶裏王 四季春茶600mlX24入/箱_1+1組合(共2箱)
原價1,200元，特價938元👉點我購買
冰箱裡的飲料永遠不嫌多，尤其是那種「打開就能喝、喝了不會膩」的茶飲，當然要趁著過年優惠大囤貨，「揪愛Mei」這次要推的就是便利商店熱賣的「茶裏王四季春茶1＋1組合」，一次直接給你兩箱、共 48 瓶特價只要938 元，CP 值高到不囤真的說不過去，重點是它主打單細胞生茶萃取技術，喝起來清爽回甘，沒有糖、沒有香料，口感就像現泡的四季春茶一樣自然順口，不管是配火鍋、零食，還是飯後解膩都很適合。
8.熱銷話題！義大利Giacobazzi 0酒精香檳飲
原價700元，特價350元👉點我購買
過年少不了一點儀式感，不一定要喝酒，但一定要有「舉杯」的感覺，無論是除夕夜圍爐、初二回娘家，還是親友來訪聊天，桌上如果能多一款看起來有質感、喝起來又沒負擔的飲品，整個氣氛立刻升級，「揪愛Mei」這次私心推薦的是來自義大利、擁有 111 年歷史的Giacobazzi賈柯巴齊0酒精香檳飲，以紅葡萄為基底，搭配細緻氣泡，入口清爽順口，帶有淡淡果香與微甜層次，喝起來就像香檳般優雅，卻完全不含酒精，大人小孩都能安心享用，不論是倒進香檳杯拍照，還是直接開瓶分享，都很有過年氛圍感，現在原價700元，特價只要350元，等於半價入手，想營造年節儀式感又不想傷荷包，這款真的很可以，也難怪成為近期熱銷話題款！
其他人也在看
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
《產業》魏哲家「作夢也想不到」超狂需求！蘋果卻不用最新2奈米
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
腳底按摩聽到「街口要倒了」 董座梅驊化身巷弄間諜救火【Yahoo財經大人物】
「只聽過銀行、農會被擠兌， 第一次看到電子支付被擠兌」國內擁有700萬會員、第二大支付業者街口支付去年因母公司36億元股權被查封，一度引發momo、Pchome、全國電子等大型通路暫停支付，董事長梅驊接受《Yahoo財經大人物》回憶當時深陷客戶「信任」風暴，他不僅沒有驚慌失措，反而「捲起褲管」去夜市做腳底按摩，以「微服出巡」模式，潛入街頭巷尾與老闆們博感情。
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
大S雕像「不走寫實路線」 藝術總監談《熙媛的永恆軌道》創作理念
具俊曄於昨（2日）在大S（徐熙媛）辭世一周年之際，於金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，作品理念引發外界關注。藝術總監李承道，首度完整說明創作背景、設計概念與製作歷程。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...