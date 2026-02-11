過年垃圾車會來嗎？ 春節連假「全台縣市垃圾清運時間表」一次看

週六（14日）就要迎來9天農曆春節連假，垃圾車收運也將因應春節有所調整，《台視新聞》為您整理各縣市春節前間的垃圾清運資訊，讓您清楚掌握，避免家中垃圾堆積如山，過個乾淨清爽的好年！

基隆市：

●除夕下午1時起，全市巡迴清運垃圾；晚上6時後，除定點垃圾車外，全面停止收運垃圾；晚上7時至11時，全市16處定點放置垃圾車，提供市民丟棄垃圾

●初一至初三全市停止收運垃圾

●初四恢復正常收運垃圾、資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作，當天下午加收一班垃圾車

●初五清潔隊恢復正常上班，但適逢每週三為休息日，當日休息

點擊查看基隆市春節清運詳細訊息

台北市：

●小年夜、除夕、初四加班收運

●初一至初三、初六停收垃圾

點擊查看台北市春節清運詳細訊息

新北市：

●小年夜加班收運

●除夕自上午提前收運到18:00

●初一至初三停收垃圾，停收期間全市設有 70 處定點收運站

●初四恢復收運

點擊查看新北市春節清運詳細訊息

桃園市：

●小年夜依原時段加班收運

●除夕上除夕午9時收運1趟

●初一至初三暫停收運

●初四上午9時收運1趟

點擊查看桃園市春節清運詳細訊息

新竹縣：

●小年夜停止收運（湖口鄉、關西鎮、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉加班清運）

●除夕正常清運（芎林鄉試辦白天定時定點、峨眉鄉、竹東員山里、柯湖里、尖石鄉、五峰鄉前山區域停收）

●初一至初二全縣停止收運垃圾（竹北、新豐、湖口、新埔、關西、寶山、北埔、芎林、峨眉等10鄉鎮市，延長停收至初四）

●初三橫山鄉、竹東鎮員山里、柯湖里提供收運

●初四竹東鎮(上坪里、瑞峰里、陸豐里)、尖石鄉、五峰鄉正常收運

●初五多數鄉鎮市正常清運（芎林鄉試辦白天定時定點、竹東鎮上坪里、瑞峰里、陸豐里、橫山鄉、尖石鄉仍停收）

初六停止收運（新豐鄉下午加班清運）

點擊查看新竹縣春節清運詳細訊息

新竹市：

●小年夜依「週一」清運路線清運（原本週日採定線定時定點清運路線停止清運）

●除夕垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式

●初一至初四停止清運垃圾

●初五恢復正常清運。

點擊查看新竹市春節清運詳細訊息

苗栗縣：

●初一起全縣停止收運

●初三南庄恢復收運

●初四10鄉鎮恢復收運

●初五頭份、竹南、卓蘭、銅鑼、三義、獅潭恢復收運

●初六苗栗市恢復收運

點擊查看苗栗縣春節清運詳細訊息

台中市：

●小年夜增加沿街收運

●除夕改為日間清運

●初一定時定點收運

●初二停收垃圾日

●初三定時定點收運

●初四恢復正常收運

點擊查看台中市春節清運詳細訊息

彰化縣：

●小年夜

定點有收：彰化、鹿港、芬園、員林、溪湖

沿線停收：線西、伸港、福興、花壇、埔鹽、社頭、北斗、二林、埤頭、芳苑、竹塘、溪州

●除夕

沿線都有收，溪州無資源回收車

定點有收：彰化、員林、溪湖

●初一沿線全停收

定點有收：彰化、和美、埔心、北斗

●初二沿線全停收

定點有收：彰化、和美、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、北斗、溪州

●初三沿線全停收

定點有收：彰化、和美、田中、大村、埔心、永靖、社頭、北斗、田尾、埤頭、溪州

●初四

沿線有收：鹿港、和美、埔鹽、二林、大城

定點有收：彰化、鹿港、溪湖、田中、大村、埔心、社頭、北斗、田尾、埤頭

點擊查看彰化縣春節清運詳細訊息

南投縣

●初一至初四停收：：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、魚池鄉

●初一至初五停收：草屯鎮、埔里鎮、水里鄉

仁愛鄉、中寮鄉、國姓鄉、信義鄉依公告時程

點擊查看南投縣春節清運詳細訊息

雲林縣：

●小年夜林內鄉、古坑鄉、西螺鎮、二崙鄉、斗南鎮、大埤鄉、水林鄉加強清運

●除夕全縣加長清運時間

●初一起停止清運、各鄉鎮恢復時間請詳查連結

（停收期間，斗六市、土庫鎮、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、四湖鄉提供定點清運）

點擊查看雲林縣春節清運詳細訊息

嘉義縣：

●除夕正常時間清運垃圾

●初一、初二18鄉鎮停止清運

●初三朴子市和新港鄉清運垃圾，其他16個鄉鎮市停止清運

●初四朴子市等15個鄉鎮市清運，太保市、新港鄉和梅山鄉停收

●初五全縣18鄉鎮市恢復正常清運

點擊查看嘉義縣春節清運詳細訊息

嘉義市：

●小年夜加班收運

●除夕當天上午及下午各清運1次，夜間定點無收運

●初一至初四沿街收運共4天停收，僅提供7處定時定點垃圾收運點

●初五當天上午及下午各清運1次

●初七恢復正常收運

點擊查看嘉義市春節清運詳細訊息

台南市：

●小年夜全市正常收運

●除夕提早4小時收運

●初一至初三停止收運

●初四加班收運

點擊查看台南市春節清運詳細訊息

高雄市：

●小年夜晚間加強清運

●除夕提早於日間清運、原晚間時段停止清運

●初一至初三停止清運

●初四日間加強清運、晚間正常清運

●初五正常清運

●初六停止清運

●初七恢復正常清運

點擊查看高雄市春節清運詳細訊息

屏東縣：

●除夕各鄉鎮收運時間詳查連結

●初一起全縣停止收運、恢復收運各縣市有所不同，詳查連結

點擊查看屏東縣春節清運詳細訊息

宜蘭縣：

●小年夜正常收運（部分地點定時定點停收，羅東鎮、五結鄉、員山鄉上午10點起收運，冬山鄉下午2點起加班收運）

●除夕各鄉鎮收運時間詳查連結

●初一至初二全縣停收垃圾

●初三部分鄉鎮加班收運，詳查連結

●初四部分鄉鎮加班收運，詳查連結

●初五部分鄉鎮開始收運垃圾，詳查連結

●初六恢復收運，時間詳查連結

點擊查看宜蘭縣春節清運詳細訊息

花蓮縣：

●除夕各鄉鎮收運時間詳查連結

●初一起停止收運（各鄉鎮恢復收運時間詳查連結）

點擊查看花蓮縣春節清運詳細訊息

台東縣：

●除夕當天加班清運垃圾（蘭嶼鄉停收）

●初一至初三停收3天、部分鄉鎮仍安排出勤清運

●初四起陸續恢復清運、部分鄉鎮調休

點擊查看台東縣春節清運詳細訊息

澎湖縣：

●小年夜正常清運（望安鄉除外）

●除夕正常清運

●初一起停止清運（各鄉鎮恢復收運時間詳查連結）

點擊查看澎湖縣春節清運詳細訊息

金門縣：

●小年夜前一天、初一至初三、初五停收垃圾

●小年夜、除夕全縣上午＋下午收運

●初四全縣僅收上午

●初六金城鎮 (上下午皆收)；其他四鄉鎮(僅收上午)



點擊查看金門縣春節清運詳細訊息

連江縣：

●除夕清運時間詳查連結

●初一到初三全天停收

點擊查看連江縣春節清運詳細訊息

※確切收運時間，依各縣市公告為主

