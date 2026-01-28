過年增胖陷阱是「它」！營養師：根本在喝糖
[NOWnews今日新聞] 尾牙季來臨，不少人在吃大餐時常會伴隨瓶裝飲料，一不小心就熱量超標「可能是你過年發胖的真兇」，營養師李婉萍對此表示，聚餐飲料很可能都是在喝糖，並整理10大瓶裝飲料的甜度標度，前五名全是汽水碳酸飲料，接著是多數人會以為是安全的果汁。
營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」上發文，整理常見在聚餐時會有的十大瓶裝飲料，其中糖度最高的，就是看起來最無害的汽水雪碧，2000ml的熱量高達920卡，含有226.4克、約75包的糖，可口可樂為840卡、212克，約70包的糖，還有小朋友喜愛的蘋果西打，2000ml容量熱量848卡、含有194克，相當於64包糖，前五名均為汽水。
接著在第六名的瓶裝飲料，為美粒果柳橙汁，1250ml熱量465卡，含糖量94克、約達31包糖，悅氏烏梅汁1000ml熱量為440卡，約36包糖；香吉士芭樂汁900ml熱帶為382卡、29包糖。
令人意外的是愛之味麥仔茶1480ml，熱量也有266卡，約喝下15包糖，而開喜烏龍茶1000ml熱量達120卡，也有約9包糖，因此讓人在不知不覺中，攝取過多熱量跟糖分，因此李婉萍提醒，汽水、果汁雖然好喝，但千萬別當水喝，建議還是多喝水或無糖茶，才能平安度過過年的增胖陷阱。
