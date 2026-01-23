過年大掃除「家裡閒置的充電線怎麼丟？」台電解答了

新年將至，許多民眾會利用時間大掃除，不過家中閒置已久的充電線該丟一般垃圾還是資源回收，也讓大票民眾十分煩惱，對此台電呼籲，老舊破損或很久沒用的充電線、延長線，均屬可資源回收物品，民眾千萬別丟錯了。

台電表示，家裡的抽屜總會在不知不覺中，囤積許多閒置已久的充電線、延長線、電源線、電線等，或是正在使用的充電線、延長線已經有破損老舊情形，對此台電呼籲，一定要汰舊換新才安全。

至於這些老舊破損，或已經很久沒用的電線該如何處理？台電說明，充電線、延長線、電源線、電線、光碟片（不含外殼）、手機、電池，均屬於可資源回收物品；這些內含銅線的電線，因為外層是PVC塑膠皮，反而不可丟進焚化爐燃燒，應交由清潔隊資源回收車。

台電另補充，網路線、電話線則不可回收，因剝去外皮，裡面還有多條包覆絕緣細線，所以導體線徑很小，請依照一般垃圾交由垃圾清運車處理即可。

環境部亦指出，隨著科技發展，手機的汰換速度越來越快，因手機除了銅、金、銀、鈀等多種貴金屬外，還有鉛、汞、鎘、鈹、含氯塑料（PVC）與溴化阻燃劑（BFRs）等有害物質，這些被淘汰的手機若當成一般垃圾掩埋或焚化處理，裡面的有害物質就有可能造成環境污染；民眾若想處理舊手機，請務必

分類為「資源」，並交由清潔隊資源回收車回收。

根據《廢棄物清理法》規定，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，須符合中央主管機關的規定；違反規定者，則可處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。

撰稿：吳怡萱






