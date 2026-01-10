過年大掃除注意！保麗龍氣泡紙亂丟 最重罰6千元

農曆春節將至，環境部提醒，保麗龍與氣泡紙的回收規定不同，若未依規定分類或隨意棄置，依《廢棄物清理法》可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

保麗龍回收。（圖／環境部）

環境部說明，保麗龍屬聚苯乙烯（PS）材質，依用途可分為包裝用與容器用兩大類，前者包含家電緩衝材、生鮮箱、蛋糕盒等，後者則涵蓋免洗餐具、生鮮托盤等6號塑膠製品，兩類材質皆具回收價值。

保麗龍回收步驟。（圖／環境部）

針對保麗龍容器，環境部指出，使用後需清除食物殘渣並簡單沖洗瀝乾，即可與一般塑膠容器一併回收;包裝用保麗龍則須先移除膠帶、貼紙及釘針，以透明袋獨立打包後交付回收車。不過，若保麗龍沾染油垢、沙土等髒污而無法清潔，則應視為一般垃圾處理。

保麗龍回收說明。（圖／環境部）

新北市環保局表示，傳統塑膠氣泡紙不具回收價值，民眾應裝入垃圾袋交由清潔隊垃圾車處理。環保局補充，若包材使用可回收材質且標示回收標誌，經現場清潔人員確認後才可進行回收。

環保局強調，民眾若未依規定棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》開罰，呼籲民眾在年前大掃除時務必留意正確的垃圾分類方式，避免因一時疏忽而受罰。

