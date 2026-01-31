過年大掃除清出一堆藥怎麼？ 5類特別藥別亂丟！藥水不能沖馬桶 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

農曆春節連假即將到來，除了採買年菜和年貨，過年前最重要的準備事項，還有大掃除！面對家中清出的過期、不用藥品，到底怎麼辦？台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞提醒，民眾丟棄藥品之前，一定要一一分類，尤其有五類特殊藥品不可直接丟入垃圾筒，必須送回醫療機構或藥局回收；另外，藥水也不能直接倒馬桶，應與吸水物質混合之後再裝袋丟棄。

過年之前，食藥署就特別呼籲，民眾若大掃除清出特殊藥品，包括：針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。至於一般藥品，則可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

周子鈞說，不過，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列步驟進行處理，即「放」：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。「倒」：將藥水倒入袋中後確實密封。「丟」：將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

台灣民眾在過年期間，還常面臨一種狀況，就是因為熬夜、出外，錯過了按醫囑用藥。周子鈞強調，這個時候千萬不可以自行停藥、減量或更改服用方式。舉例來說，若是太晚起床，本來一天要吃三次藥，可以依照下次該吃藥的時間來判斷，如果已經超過一半時間以上，就不宜補吃。

食藥署同時提醒，服用藥品時應避免與酒品、咖啡等一起服用；特別要注意的是，服用腸胃藥，由於制酸劑成分可能影響抗生素吸收，兩者要間隔服用；降血脂藥和紅麴產品則可能產生交互作用，增加橫紋肌溶解症的風險，抗凝血劑與靈芝、銀杏產品同用可能增加出血風險，應避免合併使用。

