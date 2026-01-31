過年大掃除要小心！北市7旬男子染漢他病毒亡 疾管署示警注意老鼠

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

疾管署昨（30）日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」死亡案例，台北市大安區一名70多歲男子發病8天後不治身亡。由於農曆春節將至，不少民眾開始進行大掃除，疾管署提醒，若發現老鼠糞便或活動痕跡，清理時務必做好防護措施，避免吸入受污染塵土，降低感染風險。

農曆春節將至，不少民眾開始進行大掃除，疾管署提醒，若發現老鼠糞便或活動痕跡，清理時務必做好防護措施。（示意圖／Unsplash）

根據疾管署以及北市衛生局昨（30）日公布一起漢他病毒症候群確定病例，台北市大安區一名70多歲男子發病8天後死亡。經調查，該男子具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署指出，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，即有感染風險。

由於過年將至，不少民眾開始進行大掃除，疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大措施。民眾應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，妥善處理家中廚餘或動物飼料，隨時做好環境清理，並針對火巷、排水設施、雜物堆等鼠類活動熱區加強捕鼠與滅鼠。

疾管署提醒，若發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。此外，為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，務必使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

