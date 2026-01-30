過年大掃除這9樣東西必丟！命理師示警不丟恐破財

生活中心／杜子心報導



農曆春節腳步越來越近，不少家庭已經開始動手大掃除，希望把舊一年的壞運氣清乾淨，迎接全新的開始。命理專家楊登嵙指出，過年前的大掃除不只是清理環境，更代表把不好的氣場送走，讓新的好運進門。不過他也提醒，很多人因為捨不得丟東西，家裡越堆越滿，反而容易影響健康與運勢，節儉雖然重要，但該淘汰的物品還是要果斷處理。









大掃除捨不得丟反而會窮一整年？達人點名9大必丟清單：這幾樣易招壞運

楊登嵙建議冰箱過期的食物應盡快丟掉，吃了不只影響健康，還可能帶來壞氣場。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

楊登嵙點出9個「必丟清單」，首先家中若出現破裂或缺角的碗盤杯子，最好立刻丟棄，除了使用時可能割傷，也象徵意外與破財；枯死的植物也不適合繼續留著當裝飾，容易滋生黴菌與細菌，在民俗觀點中也代表衰退，可能讓家運走下坡；冰箱與藥箱同樣要檢查清楚，過期的食物與藥品可能變質，誤食恐影響身體健康，也被認為會帶來不好的氣場。

大掃除捨不得丟反而會窮一整年？達人點名9大必丟清單：這幾樣易招壞運

長期損壞卻未修理的家電放在家裡可能影響財運。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

另外，長期損壞卻未修理的家電堆放在家中，容易形成不穩定的環境能量，影響財運與整體運勢；老舊的娃娃與人偶除了藏污納垢，民俗說法中也容易帶來負面影響。楊登嵙也提醒，沒有保存價值的舊雜誌型錄、破損不穿的衣物，以及看了會讓心情變差的物品，都應趁大掃除時一併清理。透過斷捨離，不只空間變清爽，也有助於迎接新年的好氣場與好運勢。

