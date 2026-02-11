過年大掃除！她用全聯「這款神粉」清陳年污垢 成果驚呆眾人：新的一樣

生活中心／王文承報導

農曆春節9天連假進入倒數，不少家庭紛紛展開大掃除，準備迎接新的一年。一名女子分享，她將廁所多年未清洗、已經髒黑的天花板拆下後，撒上過碳酸鈉、加水浸濕，再用舊牙刷仔細刷洗，沒想到頑固污垢竟然輕鬆去除，整間廁所瞬間煥然一新、閃閃發亮。貼文曝光後，引發網友熱議。

她大掃除用全聯1款神粉 成果驚呆眾人

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，最近趁著放假進行過年大掃除，發現家中廁所的天花板從未清洗過，表面早已髒黑，看起來相當不美觀。於是她將天花板拆下，均勻撒上過碳酸鈉，接著加水浸濕，再用舊牙刷慢慢刷洗。

原PO驚呼，「沒想到過碳酸鈉不只能洗衣服、漂白衣物，連天花板都能洗得白淨淨！」清洗完成後，整間廁所明顯變亮，甚至能清楚看見天花板原本的花色。她也笑說，「改天有空，廁所其他邊邊角角發霉的地方，也來刷看看。」

貼文曝光後，引來大批網友留言分享使用心得，「我家廚房抹布超容易臭，怎麼洗都有味道，後來用過碳酸鈉泡著，味道真的消失，而且顏色還變亮」、「茶垢、咖啡垢泡完像新的一樣，刨刀、不鏽鋼湯匙也可以一起泡」、「還能清除幾十年的廚房油污」、「我也是用這個洗鍋蓋油漬，還有發黃、發霉的假皮革包」。

事實上，家事達人陳映如曾在臉書分享，若要處理浴室發霉問題，情況較不嚴重時可使用過碳酸鈉。只要加入少量清水調成膏狀，直接塗抹在發霉處，靜置數小時後再沖洗乾淨即可。若霉斑情況較嚴重，則可改用漂白水或市售除霉劑加強清潔效果。

