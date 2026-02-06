過年大掃除！插頭出現「2種顏色」快換新 正確清潔法曝光

台電提醒插頭出現「2種顏色」快換新。示意圖／photoAC

農曆新年快到了，不少人會趁著過年前進行大掃除，除了表面的物品需要擦拭，每天都會使用到的插頭與插座也別忘了清潔。台電提醒，插座或插頭容易受潮氧化，若附著上灰塵或毛髮，更可能引起火災，民眾務必要多加小心，若出現「2種顏色」務必立刻停用，並請專業人員協助更換。

插座、插頭暗藏危機 出現2顏色要馬上換

台電於「台電電力粉絲團」臉書粉絲團發文指出，當插座、插頭中的金屬受潮，就會出現綠繡氧化，若再加上毛髮、灰塵等可燃物堆積，就可能造成「積污導電」引發火災。

廣告 廣告

其中，長時間使用的插頭或插座，包含神明燈、冰箱、洗衣機等，更是要定期拔起插頭，並用乾布清理灰塵。

台電也提醒，若插座有鬆動，或是出現「綠繡」、「焦黑」顏色時，千萬要立即暫停使用，並請專業人員協助更換，以免發生危險。

插座、插頭該怎麼清潔？

台電曾分享清潔插頭、插座的方法。首先要關閉電源，並戴上膠質手套，用紙巾、棉花棒沾走灰塵，或用乾布輕拭即可。

長期插充電器也有危險 遇火災切記３大要點

現代人手機不離身，不少人為了隨時幫手機充電，習慣將充電器固定插在插座上，即便沒有連接手機，長期插在插座上不僅會耗電，也會讓充電器持續發熱，可能導致設備老化，更可能產生短路引發火災。

充電器長期插在插座上恐讓設備加速老化。示意圖／Freepik

專家指出，若遇到火災，切記3大要點，包含「馬上切斷電源」、「不要用水撲滅火勢」、「用厚重衣物覆蓋」，並立刻報警。



回到原文

更多鏡報報導

千萬不要學！9歲男童模仿抖音微波玩具...瞬間爆炸「右臉融化」險失明

大馬男每天喝「汽水+1物」雙腳慘截肢 哭喊：再多存款都沒用

河邊戲水出大事！46人遭食人魚攻擊..1人重傷「截肢保命」 血腥畫面曝光

白冰冰哭了！昨致電S媽曝「大S急救折磨過程」 心疼喊話具俊曄「不能再痛下去」