【華人健康網文／亞東醫院眼科部吳宛霖醫師】農曆春節將至，是難得可以放慢腳步與家人團聚的時刻，然而作息改變、長時間使用3C產品，加上旅遊與聚會頻繁，往往也讓眼睛承受比平日更大的負擔。過年護眼的重點，並不只是減少用眼，而是依照不同年齡層與生活型態，調整用眼方式與風險意識，才能真正讓眼睛在假期中得到休息。

過年大掃除、走春歡聚、放鞭炮避免傷眼！醫籲：養成護眼好習慣，做好防護

兒童勿過度依賴3C產品，護眼注意事項

寒假期間活動型態明顯改變，長時間待在室內，加上手機、平板與遊戲的誘惑，近距離用眼時間往往不知不覺拉長，是近視加深的重要高風險期。家長除了留意孩子使用3C產品的總時數，也應關注連續用眼的時間長度，建議約30分鐘就讓眼睛休息10分鐘，藉由看遠處或起身活動來放鬆睫狀肌。同時，每週應維持足夠的戶外活動，讓眼睛接受自然日照刺激。若需要室內娛樂，使用電視取代手機或平板，能有效拉遠觀看距離，降低長時間調節造成的眼睛疲勞。

春節親友聚餐，注意眼睛感染

春節期間親友往來密切，加上冬季上呼吸道感染盛行，流行性角結膜炎在兒童族群中容易出現群聚感染。多數結膜炎屬於自限性疾病，會隨時間逐漸改善，但若出現眼皮明顯腫脹、分泌物增加、畏光或視力下降，可能代表角膜受到影響，需由眼科醫師評估是否需要藥物治療，以免延長病程或留下後遺症。

春節長假勿過度用眼，避免影響視力

對上班族來說，春節長假往往成了補追劇集、長時間打電動或熬夜的時段，持續近距離注視螢幕，容易出現暫時性視力模糊、眼睛酸脹、對焦困難，甚至頭痛不適。這類症狀多半與用眼過度造成的睫狀肌痙攣有關，透過配戴合適度數與焦距的眼鏡、定期讓視線轉向遠處放鬆，以及恢復規律睡眠，大多可以獲得改善，避免誤以為視力在短時間內快速惡化。

返鄉或異地旅遊時，乾冷氣候、空調環境與作息不規律，讓乾眼症在年節期間特別容易發作。為了拍照或及戶外活動方便而長時間配戴隱形眼鏡，會進一步增加眼表缺氧與發炎的風險。旅途中可透過熱敷與輕柔按摩，促進瞼板腺分泌油脂，並依需求使用合適成分的人工淚液來維持眼表穩定。若在取下隱形眼鏡後三十分鐘，異物感或眼睛泛紅仍未改善甚至加重，應及早就醫，以免延誤治療時機。

過年大掃除灰塵多，眼睛要保護

空氣中增加的灰塵、植物碎屑或清潔時飛散的異物，也提高角膜受傷的機會。一般輕微的角膜破皮會在一天內逐漸改善，但若疼痛、畏光或流淚症狀持續，甚至惡化，需警覺可能進展為角膜潰瘍，應由眼科醫師進一步評估。

拜拜放鞭炮防受傷，做好眼睛防護

香灰、灰燼或爆裂物飛濺，偶爾會造成眼部灼傷。外出時配戴大鏡片太陽眼鏡或護目鏡，能提供基本防護。若不慎燙傷或接觸燃燒後產生的鹼性物質，第一時間以大量清水持續沖洗是關鍵，並儘速就醫接受後續評估與追蹤，才能降低留下視力後遺症的風險。

糖尿病或高血壓長者，自我監測

年節飲食豐盛，血糖與血壓波動明顯，對於有糖尿病或高血壓病史的長者而言，可能誘發或加重糖尿病視網膜病變與黃斑部水腫。即使在假期中，也應維持基本的自我監測，若出現視力突然模糊、飛蚊數量明顯增加，應至門診安排檢查。

年節假期本就是身心修復的重要時段，只要在放鬆之餘留意基本用眼原則，並在出現異常時及早處理，多數常見的眼部不適都能獲得良好控制。讓眼睛真正休息，才能在新的一年看得清楚、走得長遠。

結語

