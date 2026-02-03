過年大掃除5大心法公開 清潔商品祭優惠

避免年前掃除大崩潰，特力屋公開掃除心法。（圖／特力屋）

BOSCH 3.6V 電動清潔刷UniversalBrush，馬達強勁、輕巧舒適好操控。（圖／特力屋）

農曆新年進入倒數，過年大掃除用品需求大增。特力屋管家洪誌祺建議，大掃除應掌握「先收納再清理」與「由上至下、由內而外、先乾後濕、先噴後靜置」5大心法，提升除舊佈新效率。

1、 收納優先：先歸類家中物品，善用收納用品或櫥櫃，讓家中打理出更多空間。

2、 由上而下：從天花板、燈具等向下清理至地板。

3、 先乾後濕：務必先用吸塵器或靜電撢除塵，再用濕布擦拭，避免灰塵遇水變泥。

4、 先噴後靜置(神級除垢)：

廚房：噴上除油劑後覆蓋保鮮膜靜置20分鐘，利用餘溫乳化 油垢，一擦即淨。

衛浴：睡前在霉菌處塗抹高附著力除霉劑，隔天沖水即可，免刷洗。

5、 動線規劃：依「臥室→書房→客廳→廚房→浴室→玄關」順序清理，最後統一清運垃圾。

Coupang酷澎推出省力清潔利器3折起的優惠。（圖／Coupang酷澎）

Coupang酷澎看好過年大掃除商機，年前搶先開賣「好神拖 × 乖乖馬上舞吉手壓組」聯名款。省力清潔利器3折起。Coupang酷澎WOW會員2月15日前用酷澎App下單，可拿5包線上開運紅包、累積最高領300元酷澎幣。

淨毒五郎「茶垢專用食器去漬粉」，以小蘇打、蛋白酵素、過碳酸鈉三重潔淨力，浸泡就能溶解茶垢，適用不銹鋼、陶瓷、玻璃、食品級矽膠等材質。（圖／淨毒五郎）

台灣潔淨居家清潔用品品牌淨毒五郎，即日起在官網推出新春掃除祭，指定商品任選搭配85折，購物滿1299元贈蔬果清潔劑20ml、滿1800元贈然本洗面乳30ml、滿2500元贈288購物金、滿3500元贈388購物金，2月28日前登錄發票還有機會抽中 iPhone 17，農曆年前補貨掃除就趁這一波。淨毒五郎也正式推出全新商品「茶垢專用食器去漬粉」，以小蘇打、蛋白酵素、過碳酸鈉三重潔淨力，只要浸泡就能溶解茶垢，適用不銹鋼、陶瓷、玻璃、食品級矽膠等材質。

