過年大紅包來了！嘉義市加碼普發現金6000元 發放時間曝

嘉義市黃敏惠市長今（24）日以「共好」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政7周年記者會，細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。黃敏惠市長感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「+1」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發6000元現金將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠市長今（24）日以「共好」為主題，帶領市府團隊於市府中庭舉行施政7周年記者會。（圖/嘉義市府提供）

黃敏惠致詞時提到，從2020年新冠肺炎疫情到今年7月丹娜絲風災，嘉義市在近年面對多重挑戰，丹娜絲颱風甚至讓嘉義市面臨史上首次用罄災害準備金狀況，衝擊巨大；加上美國關稅政策對產業與民生帶來影響，以及中央承諾一再跳票所衍生的財政壓力，都提高市政推動難度。

黃敏惠表示，市府團隊能克服重重難關，在近年持續獲得獎項肯定，更有市民驕傲的和我說嘉義是座「幸福城市」，要感謝市民、議會與市府團隊的不懈努力，將嘉義市推向高峰，連綿成高原。黃敏惠憶及施政推動的辛苦歷程，市民的肯定與市府團隊的努力，感動落淚，也強調這些榮耀與肯定，也讓市府團隊不斷提醒自己，不能把此刻的幸福當成習慣，更不能視為理所當然，看似平凡的安穩，背後是無數人默默付出的結果。

黃敏惠表示，嘉義市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。（圖/嘉義市府提供）

黃敏惠強調，決定城市能否向前的不是風雨大小，而是面對風雨的態度。市府在市民需求中找政策著力點，跨局處合作將危機化為治理契機，一切作為都是為了「安民心」。面對極端氣候，市府以「環境共生」為施政核心，從環境治理到社會參與推進綠色轉型，讓永續成為市民生活日常，強化城市韌性。

黃敏惠表示，「社會共創」是嘉義市持續向前的最大資產。嘉義市將設計思維導入城市治理，木都2.0工作聚落、嘉有木屋等政策接連獲臺灣景觀大獎肯定；打造串聯校園與社區的道將圳水綠廊道，闢建結合地貌、教育的綠豆仁遊戲場，並融入科技創新，如蘭潭AI人形辨識系統、水域大聲公、嘉油鐵馬道防違規機車系統與地崁式紅綠燈，提升市民安全與生活品質。

黃敏惠稱，「經濟共榮」是實現社會進步的基礎。市府團隊拚經濟，招商引資、創造就業。財政部統計顯示，嘉義市自2019年起營利事業銷售額連6年創新高，2024年20項產業全數成長；家庭可支配所得也連續6年破百萬，平均收入超越中南高三都，被媒體譽為「中南部新霸主」。

黃敏惠指出，2025年在丹娜絲風災與國際關稅衝擊下，嘉義市堅持「顧產業、顧民生」，在12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民6000元現金，發放時間點安排在115年1月24、25日，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，發放方式將會比照2021年發放振興消費金2000元的方式進行，為了讓市民朋友更清楚瞭解領取的細節，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

黃敏惠最後強調，嘉義市恪遵財政紀律，當用則用、當省則省，節約各項支出，把省下來的錢，再投入振興經濟。希望延續疫情時，普發2千元振興消費現金，成功刺激嘉義市營利事業銷售額年成長9.56%經驗，提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生，也為城市創造財源，在經濟上，形成良性的正向循環。

