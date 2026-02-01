過年大魚大肉 翡翠青茶解膩

大茗柳橙翡翠青回歸上市，大茗嚴選鮮甜柳橙，搭配甘醇翡翠青茶，酸甜平衡，清爽解膩風味，是過年吃多大魚大肉後，解膩必喝清單！（圖：業者提供）

迎接馬年春節到來，手搖飲品牌「大茗」推出系列迎春優惠，除了脆友翹首等待的柳橙翡翠青回歸上市，二月一日至十五日至門市消費滿額，即贈品牌紅包袋、享春聯斗方加購。十六日除夕當日，再加碼人氣卡套第二波開售，就是要陪伴大家歡欣過好年！

農曆新年即將到來，許多民眾已進入春節倒數模式，話題從走春攻略至購物清單，聊天室話題早已散發滿滿「年」味！大茗迎接新春，也推出多項年味企畫，包括大茗柳橙翡翠青限定回歸上市，大茗嚴選鮮甜柳橙，搭配甘醇翡翠青茶，整體風味酸甜平衡，清爽解膩，喜歡果香系飲品民眾，將它列入過年大魚大肉後解膩的必喝清單！

大茗行銷經理鄭雅文表示，透過風味調飲、新春小物與話題周邊元素的整合，讓手搖飲不只是日常飲品，而是成為串聯節慶、家人朋友與生活品味儀式的一部分。新的一年，大茗從一杯柳橙翡翠青開始，陪伴大家喝出清爽好運！