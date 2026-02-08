過年天氣出爐！連假先暖後冷 除夕2地先轉濕冷

農曆年將至，今年過年連假從周六（14日）起跑，部分民眾會提前在周五（13日）返鄉，氣象署表示，周五各地氣溫回升，早晚仍偏涼，天氣晴到多雲；小年夜（15日）全台大致穩定，多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨；除夕、初一（16、17日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫略降；氣象專家吳聖宇指出，過年期間整體天氣先溫暖後轉冷，後半段恐有冷空氣南下。

氣象署表示，今、明兩天各地天氣寒冷，周二（10日）起回暖，但周三（11日）又有冷空氣南下，影響到周五（13日）清晨。周五返鄉白天起各地氣溫回升，早晚仍偏涼，中部以北、宜花及金門低溫約11至15度，南部及台東約16度，馬祖約10度；各地天氣晴到多雲，僅台東與恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，小年夜（15日）各地大致多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨；除夕、初一（16、17日）東北季風再增強，北部及宜蘭氣溫略降，迎風面降雨機率提高。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專指出，下波冷空氣強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，預估周三（11日）至周五（13日）會受影響，但多數地區天氣穩定，僅迎風面有降雨機會；過年期間整體天氣先溫暖後轉冷，前半段溫度較暖、天氣較好，後半段有冷空氣南下，溫度恐下降轉冷，迎風面地區天氣將有變化，但整體時間仍有些早，仍需持續觀察。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，周五（13日）至大年初一（17日）天氣晴朗穩定、回暖如春，但日夜溫差仍大，須留意保暖。

