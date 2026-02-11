過年天氣一次看！小年夜飆近30度 除夕冷空氣急凍北台

今日清晨鋒面快速通過，東北季風隨即增強，為台灣北部及東半部地區帶來明顯天氣變化。中央氣象署表示，桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島出現陰天短暫雨，北部山區及大台北地區亦有零星降雨。

氣溫方面，受輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍介於13至15度，南部及花東則為16至18度。白天高溫北部及宜花下降至19至22度，中南部及台東仍可達24至27度。氣象專家吳德榮指出，今晨平地最低溫出現在台南楠西區9.9度，其他地區約10至12度。

明日起天氣好轉，氣溫回升，東半部降雨機率逐漸降低。週五至小年夜期間，各地將出現晴朗穩定天氣，氣溫大幅回暖，中南部高溫可能逼近30度。吳德榮表示，此段期間極適合進行年節前大掃除工作，但需注意日夜溫差極大，金馬及西半部清晨易起霧。

春節連假天氣預報顯示，除夕當天中午前後，東北季風再度南下，雖屬弱冷空氣等級，但仍將使大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼。中南部地區受影響較小，維持晴時多雲天氣。

年初一、初二期間，東北季風逐日減弱，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨機率，北台灣仍偏涼，中南部晴時多雲。年初三、初四轉為偏東風，水氣漸減，氣溫逐日回升，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

氣象署提醒，隨東北風增強，明日桃園至台南、台東縣、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖局部地區，將出現平均風力6級以上或陣風8級以上，海邊活動需特別留意。高山地區夜間、清晨氣溫偏低，路面易結冰濕滑，行車及登山需注意安全。

空氣品質部分，環境部預報顯示，今日受東北風影響，可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為良好等級，其餘地區為普通等級。

氣象署強調，春節期間天氣仍存在不確定性，變化快速，建議民眾密切留意最新預報資訊，做好相關準備。

