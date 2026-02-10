過年好天氣！今回暖氣溫舒適 春節連假各地晴朗暖如春

今日白天起氣溫回升，天氣溫暖舒適。資料照，李政龍攝



今日（2/10）清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，最低溫出現在花蓮鳳林，僅7.3度，氣象署一早針對16縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。白天起氣溫持續回升，天氣溫暖舒適，不過下波冷空氣即將南下，約莫明日（2/11）到週四（2/12）清晨影響台灣。

氣象署一早針對16縣市發布低溫特報。氣象署提供

氣象署指出，今日各地多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨。溫度方面，白天起各地氣溫回升，不過早晚仍偏冷，西半部及宜蘭、花蓮局部近山區有10度以下低溫發生的機率。白天高溫約22至26度，溫暖舒適，不過中南部須留意日夜溫差大，早出晚歸務必適時增添衣物，以免受涼。離島天氣：澎湖15到18度、金門10到18度、馬祖9到14度，三地皆為晴時多雲。

廣告 廣告

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日下午一波東北季風南下，北部雲量增加，北海岸、東半部有短暫降雨，各地低溫僅8到10度。週四（2/12）天氣好轉，各地氣溫明顯回升，週五（2/13）至小年夜（2/15）全台天氣晴朗穩定、溫暖如春，適合年前大掃除，不過受輻射冷卻影響，須留意日夜溫差。

未來一週溫度趨勢。氣象署提供

未來降雨趨勢。氣象署提供

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，除夕（2/16）中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。初一、初二（2/17、18）受到東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷，其他地區仍為晴時多雲；初三（2/19）東北季風減弱，各地天氣晴朗穩定、回暖如春，不過日夜溫差大，早晚需適時增添衣物。

春節年假天氣。氣象署提供

不過吳德榮也提醒，目前針對過年期間的模擬，為變化快速的短波活動，各國模式仍在調整中，且預測結果不一致，將持續觀察最新天氣變化。

更多太報報導

桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼